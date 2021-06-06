擁有杜蕾斯、滴露等產品的英國消費品公司利潔時宣佈，以22億美元出售旗下大中華區（包括中國大陸、台灣和香港地區）的嬰兒配方和兒童營養品業務予春華資本。交易完成後，利潔時將保留該項業務8%的股份，並預計得到13億美金的現金收入。

春華資本旗下投資還包括百勝中國（9987）、小鵬汽車、螞蟻集團，以及從蒙牛集團（2319）分拆出去的中國本土奶粉品牌君樂寶。

利潔時今年2月宣佈對大中華區嬰幼兒營養品業務進行全面的戰略性評估。此前外媒曾報道，集團將以20億美元出售美讚臣奶粉，獲不少中國乳企爭搶，競標者還包括多個私募股權機構。

此次交易將大中華區嬰幼兒營養品業務整體出售，包括位於荷蘭奈梅亨和廣州的生產設施，以及在大中華區使用美讚臣藍臻、鉑睿、安兒寶品牌的沒有許可費的永久獨佔許可。

交易完成後，利潔時將繼續在全球保有美讚臣藍臻、鉑睿、安兒寶品牌，並在大中華區以外的其他國家或地區繼續經營這些品牌。

利潔時表示，交易仍須完成與荷蘭當地工會的法定協商程序，可望在2021下半年內完成。

截至去年底，利潔時全球嬰幼兒營養品業務凈資產總額為88億英鎊。在達成該項交易協議后，出於會計需要，利潔時重新劃分旗下的嬰幼兒營養品業務凈資產，其中大中華區價值34億元英鎊，北美和其他國家或地區價值54億元英鎊。交易完成後，主要受大中華區嬰幼兒營養品業務商譽和無形資產重新評估的影響，利潔時預計產生約25億英鎊凈虧損。

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