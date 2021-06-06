中原地產十大屋苑本周末錄得19宗成交，較上周21宗少兩宗，跌幅近一成，已連續16個周末穩企雙位數成交，成交量橫行整固，零成交屋苑上升至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤柏傲莊III首輪沽清，發展商即宣佈加推應市，相信會搶去各區二手買家。有部份向隅客心急入市，即轉向同區二手屋苑覓盤。買家積極入市，二手盤源短缺，買家缺乏選擇下唯有於一手市場或二、三線屋苑尋寶。

本周末成交量最多的屋苑，為鰂魚涌太古城及第田第一城，各錄得4宗成交﹔其次是荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，各錄得3宗。而鴨脷洲海怡半、觀塘麗港城及紅磡黃埔花園則「食白果」，未錄得任何成交。

而據美聯物業統計的十大屋苑，本月首個周末錄得約20宗買賣成交，按周少約13%，連續4個周末企穩20宗成交，且連續第16個周末保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去周末新盤戰況激烈，其中新界區大型全新盤柏傲莊III正式開售，吸引多組大手客掃貨外，亦不乏名人入市，單日沽清首批331伙，銷情熾熱，加上其他新盤貨尾熱賣，一手市場爆旺。由於樓市前景樂觀，二手入市氣氛亦見積極，雖然業主開價進取，惟不少準買家願意追價入市，礙於新盤票王搶焦點，短期影響二手成交略見回軟。他認為，樓價升勢未止，市場購買力湧現，鍾情優質單位之買家必需出價進取，相信新高價成交仍會持續出現。

中原地產侯惠良表示，柏傲莊向隅客心急入市，帶動沙田第一城成交，周末錄得4宗成交，其中49座中層F室，實用面積284方呎，2房間隔，向西南，以568萬元易手，呎價20,000元。原業主於2001年5月以105萬元買入單位，持貨20年，賬面獲利463萬元，升值逾4倍。

中原地產趙鴻運表示，太古城市況暢旺，周末連錄4宗成交，包括廬山閣中層C室，實用面積589方呎，屬2房則王，以市價1,180萬元售出，呎價20,034元。原業主1997年6月以435萬元購入，一直作自住，持貨24年賬面獲利745萬元。

中原地產王秀芬表示，太古城另一宗成交為彩天閣低層D室，實用面積760方呎，3房套間隔，向東南，望園景，成交價1,696萬元，呎價22,316元。原業主於1990年4月以160萬元買入單位，持貨31年，賬面獲利1,536萬元，升值9.6倍。

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