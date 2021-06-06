五未窮，六絕嗎？道指由去年3月低位計起，隱約見兩個半月一升或一橫行模式，最近一升在1月尾至4月中。照數循環周期，4月中至本月尾應是橫行段，即暫難偏離35,000點水平。納指的一升一橫行周期較長亦較明顯，過去似乎升了多久便要停多久；今趟由去年3月升至今年2月近一年，看來今年2月至明年1月仍於14,000點牛皮。

港股方面，若要拆浪則每近三年一頂，屬中期循環，2018年初和今年初已造了，之後看跌。純論形態，目前亦勁似2018年次季，之前（去年春至今年春）升過三浪，現為回調首浪。若數短些，則近五年來恒指已有三季一動或一靜模式，最近一次為去年5月至今年2月的升浪。照數下去，由今年2月至11月為恒指「一靜」即偏淡模式。

繼續數循環者，美國十年期國債息每三年半許造一低位，上次為去年3月爆疫時，下個低位為今年尾，而現只行了底距的約三分之一，故長息未必這麼快便見頂。留意，最近長息與美股呈反向關係，換言之，一天長息仍有爆上風險，美股便仍有回調風險。現在長息爆上的模式頗似2017年初，巧合的是當時通脹也正爆上，卻不及現在般急。

金價也是最當炒的資產之一，但已曾在其他場合指出，金升主要受惠於加密幣瀉，隨着加密幣漸喘穩，金升的動力亦大減，加上油價發力亦搶了金市資金，呈此消彼長。目前金價形態頗似2012年秋之見高位後再三度回抽，不過當時的三頂齊頭1,800元，今天的三頂卻浪低一浪。三頂不破，下一句是什麼大家清楚。估計資金換馬至油市。

美金跌夠未呢？美滙自2018年的升軌現於89.30/40，暫守，但能否續守下去呢？以美滙歷史經驗，通常這類支持真的會連守很多次的。再沿今文路數繼續數循環的話，美滙也如長債息般呈近三年半一底，上次2018年初，下次下月。這麼長的循環週期，通常有誤差的，別強求要問準哪天。既然息仍在升、美滙近底，縱六不絕七也要當心。

最後到加密幣。拼圖其實變相就是數循環了。幾幅圖均料現（6月）至8月為頂，即若有尾浪就上，無都無辦法，算吧。通常尾浪前不會磨這麼久，看來無的機會漸大。

羅家聰

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