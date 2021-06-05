疫情下催生宅經濟，人人宅家尋求新娛樂，掀起一股直播浪潮。主播與粉絲貼地即時互動，造就直播平台人氣急升。來自台灣的17LIVE，早年曾因為個別主播不良內容惹來非議，為了將形象「洗底」，近期睇中旺角行人專用區因在「殺街」及疫情後變冷清，租金平過賣廣告，於是投資7位數由線上轉戰地舖，大搞72小時櫥窗真人直播。有粉絲為撐女主播，更月花過萬元課金。

17LIVE香港行政總裁周榮春（Terence）表示，17LIVE在2015年7月在台灣創立，在2016年進軍香港，當時在香港未有設立公司，只是將App放在App store予人下載，現已擴展至日本、美國及東南亞等地。現時日本是17LIVE最大市場，總部亦於當地。全球有大約6,000萬名用戶，香港下載量就約為100萬。

Terence指出：「17 live主播模式近年有所轉變，以往係『open platform』，即人人都可以註冊17 live做直播，但係由於太自由，加上有變現機制，開始有啲主播做啲『出位』嘅行為，受到大眾非議。」為了洗底改革，17推行經理人制度，現時主播需簽經理人合約，內容品質同訓練有支援，香港的簽約主播現時大約有1,000名。他補充，主播內容大致分音樂、藝術創作、聊天等，亦有現職藝人及名人參與，如林作、李蘊等。17亦會像唱片公司一樣搞audition以尋找合適人選作為主播。

很多人好奇直播平台到底如何賺錢，Terence解釋：「近年內容收費有三大類，傳統電視台賣廣告，需要好大嘅base支援廣告客戶。另一個係訂閱制（subscription），例如Patreon。至於17LIVE等直播平台就屬於第三類捐款制（donation），他指，donation在外國流行頗長時間，內容涵蓋互動因素，17 live整合互動同變現機制，令主播更容易獲取粉絲支持。」Terence提到，傳統媒體需要海量的粉絲支持，藝人才可維生，反之，直播用較細的fanbase，足以支持藝人生計。

疫情自去年初爆發，不少傳統行業深受打擊，惟娛樂圈卻有明顯上升勢頭，如ViuTV藝人MIRROR及ERROR爆紅、YouTube界新興channel「試當真」、「小薯茄」等人氣急升，Terence指他近日有睇ERROR《ERROR自肥企画》，他十分認同「反思娛樂」中提到，娛樂起了陪伴及安慰人們的作用，直播亦如是。在疫情下，人們在家中有更多時間用手機，主播有更多空餘時間開live，故此疫情下17 live的下載量及使用量均有上升。

「直播其實某程度上治療咗『寂寞』，呢種寂寞唔係單身嘅寂寞，而係忙完一日，放工返屋企會諗：『我到底為咩咁忙呢？』」Terence指：「直播唔係電視或者YouTube咁單向，而係可以互動，同主播傾偈，講吓日常生活趣事；亦有唔少主播會表演唱歌，粉絲即時點歌，呢個係直播同其他媒體嘅主要分別。」

今次17LIVE落戶旺角西洋菜街地舖經營的決定，Terence坦言，因為17LIVE曾經發生主播內容偏差的問題，特別是大陸直播文化導致不少負面新聞，影響17的品牌形象，故想向大眾表明17的健康娛樂形象。他認為租下地舖有助令大眾改觀。Terence指，17原本有不少戶外廣告，成本不低，近期發現旺區如旺角、銅鑼灣及尖沙嘴等地不少地舖丟吉，了解後見價錢十分相宜，於是就有租舖的計劃。

選址上，17LIVE揀了曾經風光的旺角西洋菜南街，現時以月租6位數先短租2個月，不排除會續租，整個項目投資約7位數。Terence表示：「以前喺行人專用區，好多街頭藝人表演唱歌、雜技等，係香港重要嘅本土文化。但自從2018年殺街之後就冇咗，藝人要四散表演。我覺得busking同17內容好相似，都係發揮所長去吸引途人donate，所以17要租舖，基本上都冇諗過第二度。」

旺角舖頭將定期舉辦密室直播對決，分別派兩名高人氣的主播，在舖頭櫥窗位置進行24及72小時的長時間直播表演，拉近與粉絲的距離；亦會在舖內售賣主播的藝術作品。

17LIVE是次「落地」的舖位位於旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D號舖，是緊貼旺角百老匯戲院旁邊的靚舖。土地註冊處資料顯示，這個舖位面積約750方呎，由時富08有限公司在2008年以1.38億元購入，公司董事為近期惹上官非的「劏場大王」尹柏權。他早年曾多次購入大面積舖位，劏成蚊型舖拆售，包括尖沙嘴DNA商場、大埔大日子商場、天水圍新北江商場、深水埗深之都商場等，遂有「劏場大王」之稱。2017年10月市場一度傳出舖位由「舖后」兆安李太以2.5億元接貨，不過最後沒有成事。

翻查資料，尹柏權購入該舖後，2011年以55萬元租予天梭錶，2015年由手袋店RABEANCO以68萬元承租，租期3年，惟RABEANCO提早半年已撤出。及後舖位至今都沒有長租出去，一直以短租形式出租，月租徘徊30萬元，近年更大部份時間丟吉。有地產代理透露，現時業主叫租約55萬元。17LIVE發言人透露，以6位數字租下該地舖，整個計劃投資額就涉及逾7位數。

17LIVE女主播敖可凝（Smiley），今年22歲。她中學時期曾患罕見免疫系統疾病，身體多處出現炎症，服用類固醇後影響了外觀。幸好大病痊癒，Smiley前年畢業後原本想入航空業做空姐，不過卻撞正疫情停飛。熱愛唱歌的她，同年4月加入17成為主播，現時有約8萬followers：「平時直播通常表演唱歌，自彈自唱，又會同粉絲傾偈。」

她坦言，最初做空姐的志向，與做直播主分別甚大：「空姐係比較穩定，又有底薪，但做直播就要睇收到幾多禮物；不過，直播令我搵到自己定位，始終每日都係做自己鍾意嘅嘢。」Smiley最深刻印象的一個粉絲由她在IG唱歌支持了超過6年，大讚粉絲「有恆心」。

另一位17主播崔可迪（NeverLu，阿Lu），多年來參與不少歌唱比賽及選秀節目，亦常參與電視台及網絡節目，一直有玩音樂，2019年更參加過《全民造星II》。及後去年3月正式加入17，現時有近4萬followers。「我覺得電視同live最大分別係一個係預錄，另一個係即時；live嘅時候唔可以諗太多，個反應會直接真實好多。」直播主多數為女生，阿Lu認為：「男女主播雖然都係唱歌比較多，不過受眾唔同，作為男主播，我嘅觀眾係女仔較多，而且男主播比較少，選擇較少，所以粉絲都比較『專一』。」

對於今次17進駐旺角地舖開live，阿Lu坦言感到大挑戰，同時又覺得好好玩：「因為通常開live都係喺屋企，困喺間房度，就算喺街開live都係自己一個拎住部機周圍行；而落地舖開live，仲係開72個鐘，啲人唔止喺手機可以見到你，仲可以落嚟直接望你做緊咩。」

記者在5月底到現場直擊24小時真人直播，見到直播開始時，已吸引不少途人圍觀，及後更有粉絲到場舉牌支持主播。年約30歲、從事建築業的粉絲Alex指，近一年開始課金予17主播，對上一個月更花5位數字支持女主播姵如，甚至在姵如的粉絲排行榜位居榜首。對於17在旺角開地舖，他認為是一個新嘗試，亦「幾好玩」，不過可能辛苦了主播們。另一名主播布路亦有女粉絲支持，直言課金「越來越多」。

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