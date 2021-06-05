澳洲2019年8月宣佈延長港人在澳簽證期限至5年後，不少香港人視澳洲為移民目的地。有一群居住澳洲的港人建立澳洲首個港人求職平台OzStarter，除了讓港人僱主和求職者配對，更組織義工團隊提供就業諮詢服務及傳授求職技巧。團隊不僅要用業餘時間營運網頁，業務更是自負盈虧，但有成員覺得就算早已離港，仍有責任幫助港人適應澳洲生活。

21歲的Alex（化名）和36歲的Brian（化名）是其中兩位成員，Alex在澳洲居住了4年，現從事服務行業，Brian則住了6年，現投身於健康護理業。他們在一次港人舉辦的活動中認識，當時不少出席者都希望幫助移民澳洲的港人，OzStarter因此誕生。

平台每天提供「筍工速遞」

OzStarter平台上一系列的服務，均要團隊閒時抽出時間管理。問到收入方面，Alex不禁苦笑道，「其實暫時沒有，我們每個月要用義工和創辦人的錢支持網上營運的成本。」平台每個月營運費用為大約300澳元（約1,799港元），為了減輕經濟負擔，已增設僱主收費廣告選項，盼能賺取些少營運開支。

Brian指，「這裏的新移民種族有自己的求職平台幫助同鄉，唯獨香港人沒有，就萌生了成立平台的念頭。」部份港人僱主亦希望僱用同聲同氣，或者工作態度和做事標準相似的員工，因此團隊希望OzStarter能夠為港人僱主和求職者作配對。

OzStarter的Facebook專頁每天會送上「筍工速遞」，現時平台上涵蓋了不同行業的工種，包括飲食、零售、醫療、設計等，當中藍領和白領工作的比例為6：4，白領工作較受港人歡迎。