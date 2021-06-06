常戲稱日本是港人的「第二故鄉」，大多數港人對日本的旅遊攻略瞭如指掌。但要移居到日本，不單是飲飲食食，首要任務是決定在哪區定居或置業。不少家長希望送子女到日本留學，對居住地的選擇可能與當地高等學府的「校網」息息相關，小編接下來將分享日本最新大學排名。

《泰晤士高等教育》（THE）3月25日公佈了2021年日本大學排名。比起研究能力，此排名更重視大學的教育能力。本次被評選的大學共有278所，其中日本東北大學繼2020年之後蟬聯榜首；第二名則是東京工業大學。而曾被譽為「日本最頂尖大學」的東京大學和京都大學則位列第三、第四。

東京都—學府之地

綜合實力位列前20名的日本大學中，有9所均座落於東京都，可見東京都真是當之無愧的學府之地。

其中排名第三和第十七的東京大學和東京醫科齒科大學均位於最具文化氣息的文京區，該區還有不少著名中、高等學校，被稱為東京區的「海澱」。

而同樣名列前茅的慶應義塾大學、早稻田大學和上智大學則分別位於「都心六區」的港區、新宿和千代田區。這些都是我們非常熟知的地區，不僅有高級別的學府，同樣也擁有熱鬧的商圈或優美的景色。

在「都心六區」以外，東京工業大學所在的目黑區、國際基督教大學和東京農工大學所在的多摩區、一橋大學所屬的國立市，亦同屬東京都一帶。

東京都「都心六區」特色介紹

東京都固然是港人留學移居的首選，它共有23個行政區，每區都有自己的特色。東京都各區除了有不同的景觀，在日本人眼中也有迥異的印象。因此掌握各個居住區域的地理優勢、特色等資訊，對移日港人來說必不可少。接下來，就讓小編簡單介紹東京都的「都心六區」，剖析各區優勢。

東京都簡單劃分為23區，其中千代田區、港區、中央區、新宿區、澀谷區、文京區一般被視為「都心六區」，是東京都最繁華富裕的區域。「都心六區」的生活指數較高，一般遊客對東京的印象均來自這幾個區域。

千代田區：政經樞紐

千代田區是東京都23區中地價最高的區域，但人口數量和密度則相對低。除了天皇的住所，各個行政機關，包括最高法院、外務省、警視廳等亦設立於此。千代田區更是不少大企業總社和高等學府的聚集地，因此千代田區又有政治經濟中心的稱號。但有趣的是，著名的動漫聖地秋葉原亦屬於千代田區，體現了正統傳承和動漫次文化的交匯。

港區：國際化企業中心

與千代田區的行政權力中心不同，港區匯聚了各種企業精英，是著名的「有錢人地帶」。港區是日本擁有最多企業總部的區域，大量外資企業進駐港區，令該區有不少外籍人士定居，足佔了人口10%，其國際化程度數一數二。該區也結集了最著名的高級住宅區，例如青山和麻布。其娛樂場所以高端、時尚聞名，包括六本木、東京塔、台場等。

中央區：金融商業中心

區如其名，中央區位於東京23區的中央，是日本的經濟、信息、商業中心。除了日本銀行、東京證券交易所，其中最為港人熟悉的地標還有銀座和日本橋，有各種名牌店、高級酒吧林立，可說是日本最奢華的地方。

新宿區：熱火朝天的繁華之最

新宿是日本首屈一指的商業區，其繁華遠近馳名，是旅遊必到之選。該區吃喝玩樂，應有盡有，百貨公司和娛樂場所林立。除了購物娛樂，不少鐵路都會經過新宿車站，使它成為東京都的重要交通樞紐。雖然新宿以「歌舞伎町」聞名，但該區實際上也雲集了不少名牌大學，如早稻田大學、東京理科大學等。

澀谷區：時尚發源地

提到澀谷區，必然會聯想到其時尚潮流文化。澀谷有「年輕人之街」、「不眠之街」的美譽，當地有各種知名商圈、網紅店，其中以表參道、代官山、原宿最為人所知，是日本年輕人最愛的區域，因此澀谷亦給人「時尚」、「活力」的印象。

文京區：文化教育中心

提到文京區，當地人就會想到各種高等學府，例如東京大學、御茶水女子大學、東京醫科齒科大學等十五所大學。該區文化氣息濃厚，犯罪率更是各區中最低，可說是最安全的區域。該區另一個著名景點則是「東京巨蛋」，常舉辦各種大型比賽和演唱會。

經過以上介紹，相信讀者對「都心六區」已有初步的印象。可以按自己的經濟條件、需求和喜好選擇偏好的區域，再加深了解，物色適合落腳或投資的居住地。

張明珠

Sakura Global董事兼創辦人

https://www.facebook.com/anvycheungsakura

-----------------------------------------------------------

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！