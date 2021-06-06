彭博報道，由於市場疲弱和中國打壓阿里巴巴（9988），令市場情緒降溫，香港新上市公司數量跌至全球金融海嘯以來的最低水平。

報道指，香港第二季至今僅7間公司上市，為2009年以來最少。加上不少公司首日掛牌表現亦不佳，如大型新股京東物流（2618）曾險守招股價、百融雲創 （6608）3月上市至今跌16%、兆科眼科（6622）4月上市至今跌15%、中原建業（9982）亦要潛水。

數據顯示，上月在港交所（388）掛牌的公司，首日股價平均下跌6%，表現為2020年2月以來的最差。

彭博分析指，隨著中國對阿里巴巴處以創紀錄罰款，反壟斷法下要求34間科技公司在一個月內整改，使一些公司對上市更加不安，投資者擔心監管機構的進一步行動。中國表示，此舉是為了保護消費者和維護金融穩定。

報道引述永裕證券董事總經理謝明光指，投資者不再願意為某些公司支付天價估值。而騰訊（700）、阿里巴巴及美團（3690）從四個月前高位計，市值已蒸發逾4,000億美元。

而近日市場注視大熱新股如時代天使（6699），但分析指，市場需要至少兩至三個首日表現良好的重磅IPO來提振市場情緒。

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