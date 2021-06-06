上回提到中央唱淡人民幣，反映中央預期人民幣唔會大波動，亦唔預期因貶值而同時發生市場危機，市場驚嚇位已經少咗一大半。經過一星期睇返轉頭，暫時睇法啱唔晒，起碼股市先升後回，市場風險胃納未明顯提升，或許市場理解中央嘅舉動係為咗應對滯脹，投資者繼續投以滯脹預期--即通脹加衰退預期下，會影響長線投資者爭取回報嘅能力，所以取態仍審慎。

呢個局勢點樣影響資金流？較大可能係大部份股票走弱、小部份走強，國策股、通脹受惠股較受歡迎，最好配以低估值兼有穩定盈利能力，之前喺IG推介嘅好孩子（1086）係一個選擇。

好孩子舊年下半年收入回升5.6%，盈利2.02億，年化PE 8.6倍。非通用會計準則下嘅經營溢利4.08億，按年大升1.22倍，除咗因為毛利率提升3.3百分點至46.3%之外，節省行政開支亦有幫助，而佢淨負債比率低過兩成，4月中再融資1.65億美元，融資成本將進一步下降。去到今年首季，好孩子收入按年增長27.2%至20.85億，創第一季歷史新高，足證持續復蘇。雖然原材料成本上漲，但BB車嘅需求彈性低，戰略品牌佔收入逾八成，成本轉嫁能力高，呢點喺過去低潮期毛利率仍保持四成以上體現出嚟。走出貿易戰嘅低潮期後，今年估計能夠自18年以來重啟派息。

好孩子上周一炒三胎政策消息狂升三成，跟住股價急回兩日，大戶獲利後，低位有承接，上試2.4元相信難度不高。

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