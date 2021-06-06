【本報訊】新盤市場交投持續，過去周末再有全新盤開售，帶動兩日成交達416宗。新世界（017）旗下大圍站柏傲莊壓軸第3期，趁首兩期之勢，上周首輪開售331伙即「開紅盤」；項目最新提價加推338伙應市，普遍單位定價較2號價單加價1%至3.5%，最快本周六（12日）次輪銷售。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，柏傲莊III最新加推338伙應市，折實平均呎價約2.26萬元；撇除樓層、景觀等因素，該批單位實際加幅不大。黃續指，集團將視乎收票情況，有機會於次輪銷售前再度加推；而項目將於下周初公佈次輪安排，預計於周六進行該輪銷售。

河景樓王叫價2,590萬

柏傲莊III第3號價單涉及338伙，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房，以及61伙四房；實用307至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折價售價688.9萬至2,590萬元，折實呎價18,498至25,952元，整批單位折實平均呎價約22,600元，較首批折實平均呎價19,999元貴約13%。

是次入場單位為1A座8樓D室，實用307方呎，採用一房間隔，折實售價為688.9萬元，折實呎價約22,440元。至於項目首度推出「河景樓王」單位，其中一伙為1A座39樓B室，屬實用998方呎四房一套戶，單位可正望城門河景觀，折實售價為2,590萬元，折實呎價約25,952元，屬是次價單中最貴重的一伙。

值得留意的是，最新價單中，普遍單位定價均較2號價單加價1%至3.5%，並以四房一套等大單位加幅最為顯著，其中於2號價單推出的8A座45樓D室，定價為2,928.5萬元；而較其高一層、最新於3號價單推出的8A座46樓D室，定價則為3,031萬元，即提價102.5萬元，加幅高見3.5%。

鴨脷洲倚南創新高價

此外，不少項目貨尾亦屢錄承接，其中恒地（012）鴨脷洲大街倚南35樓A室，實用959方呎，採用四房間隔，另連832方呎天台，新近以3,597.139萬元售出，呎價高見37,509元，雙雙創項目新高紀錄。

同系啟德The Henley新近連沽4伙單位，其中項目第2座2樓F室，實用505方呎，屬兩房連衣帽間戶型，成交價為1,280.44萬元，呎價約25,355元。至於上述沽出4伙單位，成交價介乎583.1萬至1,280.44萬元，合共套現約3,558.27萬元。