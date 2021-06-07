港股進入無間上落市，亂追破位股非常蝕章，皆因環球放水已見頂，企業爭住抽水過冬，不趁高配股更待何時？為免即買即中伏，近日已完成批股的股份，少了一個不明朗因素，加上基本因素良好，自然有條件再炒過！

天工國際（826）於5月初配股集資8.4億元，配股價4.22元，較上日折讓13%，資金用作擴充泰國工業園、開發新精密工具產品，以及用作一般營運資金。股價當日打穿批股價收市，隨後更連日下挫至最低3.28元，半個月冧足33%！

批股即穿底好多原因，市況唔就資源股是其一，大部份資源股5月初行到短頂部，至今起碼回調2成，天工結合折讓13%配股的因素，市值蒸發三分一，其實亦屬合理，股價水位較其他鋼股低了一截，未來反彈空間亦會較多。

再睇CCASS，手貨有無派散了？理論上有，但主因配股接貨者存放於不同券商，令集中度看來下降了。但留意股價在5月中見底後橫行，首5間券商的持貨量就逐步提升，由72%升至73.56%，貨源再次歸邊，配合未來附屬天工工具回A，以及上半年業績塵埃落定，相信天工反撲之時不遠了。戰友可於3.65元買入，先上望3.9元，升穿再睇配股價4.22元，失守3.4元止蝕。

筆者為證監會持牌人，持有天工國際財務權益。

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