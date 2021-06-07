中國公佈5月進出口數據，兩者均遜市場預期。中國海關總署公佈，以美元計價，5月進口總值2,183.9億美元，按年升51.1%，遜市場預期的53.5%，但仍創2010年3月以來最快增速；出口總值2,639.2億美元，按年升27.9%，遜預期的32.1%，對比4月增長32.3%亦明顯放緩。貿易順差則為455.3億美元，按年跌26.5%。

以人民幣計，5月份中國出口1.72萬億元，按年升18.1%，遜預期的19.5%；進口1.42萬億元，按年升39.5%，遜預期的44.2%；貿易順差2,960億元，按年跌32.1%。

今年首5個月，按美元計價，中國出口總額1.24萬億美元，按年升40.2%；進口1.03萬億美元，按年升35.6%；貿易順差2,034.5億美元，按年升70.2% 。按人民幣計價，出口8.04萬億人民幣，增長30.1%；進口6.72萬億人民幣，增長25.9%；貿易順差1.32萬億人民幣，增長56.2%。

數據顯示，對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長。首5個月，東盟為第一大貿易夥伴，中國與東盟的貿易總值增長29.2%，其中對東盟出口增長29.3%，自東盟進口增長29%；與歐盟的貿易總值增長28.7%，其中對歐盟出口增長27.9%，自歐盟進口增長30%。

美國是中國第3大貿易夥伴，中美貿易總值為1.82萬億元人民幣，增長41.3%。其中，對美國出口1.34萬億元人民幣，增長38.9%；自美國進口4,783億元人民幣，增長48.5%；對美貿易順差8,605.1億元人民幣，增長34.1%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略