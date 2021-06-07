中共之權力架構，最頂層為政治局常委。自十五大後有七上八落規律，即67歲留任，68歲離任。如按此，加上中共其他規律，二十大正路就3、4人留任。新加入政治局常委者，將被視為未來接班人選。故保守睇法係習近平最少做多一屆，接班人選即將出現。但官方並無承認有七上八落規定，加上憲法都可以修改，過去咁做不代表將來咁做。變數即在此。

美國如何看待這個變數，睇兩方面。其一，拜登高調要美國情報界90天提交新冠肺炎源頭報告，無論結論是否堅實，若矛頭指向中共，即統合全球孤立中共，形成極強外交壓力。其二，美國撐台灣的態度步步進逼，包括諾曼第登陸紀念日用軍機到台灣宣佈送疫苗，都屬玩緊外交姿態。上述兩者可預期未來一年會繼續做，而且程度會增大，越逼近中共二十大，玩得越大。則二十大是否如正路估算，或未易量。

此際留意三地對大局之盤算。日本，如欲謀求恢復正常國家地位，當須養敵於外，倘在適當時機為局勢增溫，並非不可能；歐洲，就算派艦隊巡航公海，實際作用甚低，只要德國不扯後腿，仍可左右小國取態；俄羅斯，將直接影響局勢平衡，決定東西對峙勝負。

請看一條時間線。在回應俄中有冇可能結盟對抗美國，俄外長拉夫羅夫表示俄中對現行合作形式滿意。即係冇提升。其後，本月初俄駐華大使傑尼索夫談及俄中聯盟時表示，正式結盟，尤其軍事政治聯盟並非俄中關係最佳方案。然後美國就在諾曼第登陸紀念日用軍機到台灣宣佈送疫苗。拜登及普京稍後將會面，估計不會如歐洲出聲明擺姿態，因俄羅斯要做就會做，問題在拜登是否合適人選。

中共亦非食齋，就算壓力幾大，一旦如其過去宣傳要武統台灣，首先行政權力會高度集中壓倒一切但會放軍權。次者若取外島一二，則功超前人。美國現處一尷尬時期，就係縮減QE前夕，如同疫情爆發前縮表之際。美國要考慮若真捲入戰事，日益惡化的財政狀況可引發特里芬難題，而央行數字貨幣仍未準備好。加上拜登甫上任就有人想彈劾佢。俄羅斯曾做一示範，只取克里米亞，美歐並無實際行動。故今次台海局勢緊張確實非同一般，由於有風季，出事最大機率在冬春二季，也就是美國情報界出報告後。90日後，再次風起雲湧。

不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香

全文完

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