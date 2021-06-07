特約報道｜日本是許多港人喜愛旅遊的國家，而且在當地買樓放租亦是穩健的投資方法，當中大阪樓更是潛力股，因為日本有多項重大建設和盛事，都會在大阪舉行，當日後旅遊重啟，勢必能帶動當地經濟。近日有大阪準現樓樓盤發售，同場更有講座教你大阪點揀樓盤。

大阪是日本第二大城市，近年有多項重大建設項目，預計於2024年落成的夢洲人工島，是2025年世界博覽會舉辦的地點，屆時將帶來大量旅客。而且日本首個賭場亦將會落戶於大阪，賭業發展下勢必進一步刺激觀光人潮。項目鄰近JR大正站，可半小時直達熱門景點大阪環球影城。其中全新主題公園Super Nintendo World已於今年開幕，陪伴不少人度過童年的任天物人物，都化身為各種機動遊戲，Super Mario的關卡與城堡更是重現眼前。當通關旅遊重啟，勢必成最受歡迎的旅遊景點。

在大阪置業，向來都是以大阪中心的北區、西區、中央區、天王寺區、浪速區這五大區域為首選，因這幾區處於大阪的中心位置，交通四通八達，去各區域都方便，所以全大阪也是以這五區的樓價較高。而且樓盤位置是低密度住宅區，面對為櫻川公園，附近亦有立葉町公園及蘆原公園，都市生活不乏綠意點綴。

項目@RLiS_house Namba Sakuragawa地理位置優越，鄰近多條地鐵線，步行6分鐘到櫻川站，一站即到著名購物商場林立的難波站，知名百貨公司高島屋百貨、Namba Parks、O1O1丸井百貨等，亦鄰近道頓崛、黑門市場等知名景點。

項目鄰近大正區，步行10分鐘即到JP大正站，直達梅田、心齋橋等旅遊景點，1站即到大阪巨蛋Osaka Dome及AEON Mall，亦可以到河畔的休閒區域，剛開幕一年多的Tugboat Taisho位於大阪大正區河畔，是集美食﹑音樂﹑藝術﹑創作於一身的新景點，場地亦會不定期舉辦現場演唱會及藝術活動。同時，亦可順道前往「大阪京瓷巨蛋」觀賞音樂會和運動比賽。大阪觀光局預告，遊船及酒店也將陸續開幕，將會成為新興旅遊景點。

預約【日本大阪物業展銷會及講座】

項目為準現樓，共7層18戶，包全屋傢俬電器，除了提供5%淨租金回報保證，更有一站式租賃托管服務，發展商RE-LAB免費為代為申請民宿牌照，買家可以輕鬆做民宿放租。發展商有專門的民宿管理團隊，各大酒店網都可以看到多個@RLiS_house租房資訊。另外買家更可以免費入住RE-LAB品牌旗下民宿。

相比起東京地產市場已見飽和且價格偏高，大阪樓盤具有升值空間，而且多項重大建設，萬博與賭場刺激旅遊，將會掀起一陣大阪觀光熱。展會同日有講座教路大阪置業選區攻略，把握大阪崛起的黃金機會，賺取更大回報，週末到展會了解更多。

【日本大阪物業展銷會及講座】

日期：2021年6月12-13日 (週六至日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港銅鑼灣柏寧酒店26樓藝軒5

講座主題：大阪移居及選區攻略：一區之隔，富人區與貧民窟之分

講座時間：中午12時/ 下午3時

電話或Whatsapp查詢：(+852) 6154 9817

預約網址：https://bit.ly/3uRBljJ

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