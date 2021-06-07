●未有收入生科股科濟藥業（2171）周一（7日）起至周四招股，綜合多家券商，首日共為其借出340億元，相當於公開發售部份超購109.5倍。當中富途借出82.3億元，耀才借出82億元，華泰借出63億元，信誠及輝立分別借出40億元及35億元。
科濟藥業專注研發治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）細胞療法。科濟藥業招股價介乎29.6至32.8元，一手500股，入場費16,565.26元，預計6月18日掛牌。高盛、瑞銀為聯席保薦人。
●內地隱形牙套生產商時代天使（6699）孖展認購最後今日，綜合多家券商，共為其借出2,413.2億元，相當於公開發售部份超購828.8倍。
當中耀才借出448億元，富途借出440.6億元，輝立及華泰分別借出333億元及227.6億元。時代天使將於周二截止公開招股，料下周三掛牌。
茂宸集團（273）頂頭槌認購時代天使84.4萬股，總申請款項約為1.47億元，將以內部資源及IPO孖展撥付總申請款項。
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