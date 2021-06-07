財政司司長陳茂波表示，派發電子消費券的準備工作已進入最後階段，當局正與4間儲值支付工具營辦商作系統測試，若測試結果滿意，將於本月下旬公佈登記手續和發放安排，包括會分多少次派發，預計下月開始接受登記。多間傳媒引述消息指，消費券計劃將加入居港條款，申請人須申報自己未有離開香港超過某特定時間，否則或不符合申請資格。

據政府早前公佈，政府會派5,000元電子消費券予年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士，涉款360億元，料約720萬人受惠。4間營辦商包括八達通、Tap & Go拍住賞、支付寶香港和WeChat Pay HK，市民要選定一種支付工具收取消費券，惟消費券不可兌現，亦不適用於繳付政府及公營機構的收費、公共交通、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉賬等。

今有多間傳媒報道指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受申請，政府正設立中央登記系統，屆時市民可透過網上登記或填表。合資格人士須提供姓名、身份證、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇收款平台及填寫賬號，預料最快可於暑假內收到第一期的消費券。

報道亦指，消費券計劃將加入「居港條款」，申請人要申報自己未有離港超過特定時間，如離港定居亦要提供原因，部份人士可獲豁免，包括參加福建或廣東計劃的長者、海外留學人士等。

人民幣升值 歐錫熊：對本港通脹影響輕微

近日人民幣升值，民建聯李慧琼關注食材等方面的輸入性通脹，政府經濟顧問歐錫熊表示，人民幣兌美元升值不少，的確會影響入口價格，但到目前為止入口價格升幅仍然輕微，整體按年升1%。

他又說，本港首4個月的基本通脹率接近零，當局決定通脹走勢時會考慮本地經濟狀況，短期內經濟繼續復甦，通脹會稍微上升，但會保持溫和，當局會留意中期通脹風險。

金融界陳振英問及，樓價升幅較市民收入增長快，樓市發展趨勢是否健康，以及是否需要採取干預措施。陳茂波表示，今年至今樓價升3%，樓價受多方面因素影響，包括經濟狀況、就業狀況和供求等，而接下來數年的供應並不少，平均每年會有18,000個落成單位，較過去5年高5%。他補充，在多輪宏觀審慎措施下，現時市民入市買樓，除了要有首期，也要做壓力測試，現時市民按揭供款能力仍強。

金融服務界張華峰關注，資金流入樓市，較少投入實體經濟，當局有何應對措施，陳茂波表示，根據當局數字，自用以外多買一層樓投資的買家佔3.6%，非香港人買家佔0.9%，短炒只佔0.5%，強調絕大部分買家都是買來自用。

至於有報道指，內地投資者可在當地銀行見證下，開立南向通理財通戶口，而毋須親身來港開戶。陳茂波指，毋須跨境開戶是「跨境理財通」的一大突破，第一步會先在銀行進行，下一步再於證券等相關行業推行。

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