【本報訊】記者在5月底到現場直擊17LIVE的24小時真人直播，當時有不少途人圍觀，更有粉絲到場舉牌支持主播。

阿Lu曾參加《全民造星II》

其中一位17LIVE女主播為敖可凝（Smiley），今年22歲。她中學時期曾患罕見免疫系統疾病，身體多處出現炎症，服用類固醇後影響了外觀。幸好大病痊癒，Smiley前年畢業後原本想入航空業做空姐，不過卻撞正疫情停飛。熱愛唱歌的她，同年4月加入17成為主播，現時有約8萬followers：「平時直播通常表演唱歌，自彈自唱，又會同粉絲傾偈。」

她坦言，最初做空姐的志向，與做直播主分別甚大：「空姐係比較穩定，又有底薪，但做直播就要睇收到幾多禮物；不過，直播令我搵到自己定位，始終每日都係做自己鍾意嘅嘢。」Smiley最深刻印象的一個粉絲由她在IG唱歌支持了超過6年，大讚粉絲「有恒心」。

另一位17主播為崔可迪（NeverLu，阿Lu），多年來參與不少歌唱比賽及選秀節目，亦常參與電視台及網絡節目，並一直有玩音樂，於2019年更參加過《全民造星II》。

至於年約30歲、從事建築業的粉絲Alex指，近一年開始課金予17主播，對上一個月更花5位數字支持女主播姵如，甚至在姵如的粉絲排行榜位居榜首。對於17在旺角開地舖，他認為是一個新嘗試，亦「幾好玩」，不過可能辛苦了主播們。

另一名主播布路亦有女粉絲支持，直言課金「越來越多」。