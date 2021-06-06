【本報訊】NFT於金融市場異軍突起，惟「信徒」仍屬少數，不少人不解其價值，甚至認為有泡沫。CoinUnited.io共同創辦人李思聰認為，普遍的懷疑是基於認識不足，情況就如十多年前Bitcoin面世，並指NFT的價值是由市場去決定，「當越來越多人入場，市場的角度（色）就越來越強，大家定價就可以達到合理嘅價錢」。

然而，NFT市場追蹤平台Nonfungible統計，NFT於4月初的平均價格為1,256美元，低於2月底逾4,000美元的高水平。另一家研究加密貨幣的公司Block的數據亦反映，NFT的價格與銷售額出現類似的大幅下跌現象。

科大商學院副院長黃昊表示，NFT的價格及交易降溫反映「市場理智咗少少」；並稱一樣東西有泡沫，並不代表會好快爆破，「以加密貨幣為例，同樣沒有任何資金流，點解bitcoin值錢？因為大家都覺得它值錢」。

學者籲買入前仔細考慮

惟黃昊指，目前NFT是個帶有濃厚投機性的交易，皆因投入資金到NFT最多的「行內人士」，均是做加密貨幣、去中心化金融及數字資產的「大戶」，「佢哋買NFT一半係投資，一半為咗宣傳」。

他提醒，投資者買入前要仔細考慮購買原因，除了單純投資目的，還要有「情感價值」（Sentimental Value），就如競投實體藝術品一樣。另外，買家應小心核實賣方身份及平台的可靠性。