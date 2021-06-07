疫情肆虐逾年，有調查研究指，香港人疫下有88%受訪者表示自己有壓力，較全球平均86%高，而經濟財務問題是港人最大壓力來源。

信諾集團（CI）旗下信諾香港公佈第五輪疫情對全球影響的研究，團隊訪問了2,363名港人，調查指出香港仍是受訪地區中壓力較高的城市，表示未能管理壓力的受訪者維持於去年10月的14%，而88%受訪者表示自己有壓力，只較台灣（95%）、韓國（95%）、泰國（92%）及中國（91%）低，壓力指數全球排名第五。

數據亦顯示港人經濟健康指數，由2020年10月的49.9升至12月的50.0，但只有15%受訪者對其財務狀況表示樂觀及有信心維持目前生活水平，亦只有12%受訪者表示有足夠經濟能力應付自己或家人的醫療需要。三個結果與2020年10月時相約，顯示香港人持續對個人財政感到不安，並對財務狀況感到悲觀。

同時，大部分受訪者對未來經濟環境及對其財務狀況影響及計劃不抱期望，只有13%感到樂觀，有超過一半的受訪者（53%）認為壓力是來自「對未來感到疑惑」，「個人財政」（37%）及「害怕染疫」緊隨其後，成為另外兩大壓力源頭。

長期受壓力影響港人身心健康，有市民分別表示自己曾有失去計劃未來的興趣（16%）、脾氣暴躁或反常攻擊行為（15%）、無法集中（14%）、過度批評（14%）等症狀。

而整體上，香港的整體健康指標亦從2020年10月的56.8微跌至2020年12月的56.9，較全球平均水平的60.9低，而五大健康指標：個人健康（53.0）、社交（57.7）、家庭（60.3）、經濟（50.0）及工作（61.7），亦較其他受訪地區低。

調查由2020年1月開始在全球進行，在中國、香港、韓國、紐西蘭、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿聯酋、英國及美國進行了逾26,398個網上訪問，香港的個人健康指標及健康指數名列較低。

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