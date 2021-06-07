創建集團（1609）遭聯交所罕有地以違反「反向收購」（RTO）規則要求暫停股份交易。創建股份仍在交易中，股價中午後急跌，由7.25元高位暴瀉87%至0.96元，創52周新低。創建收報1.05元，跌6元或85.1%。

創建上周五（4日）收到聯交所的函件指出，公司出售主營業務後，收購1,847輛新能源汽車，與物流及融資租賃業務。有關交易構成第14.06B條項下的反向收購。

聯交所認為，雖然公司控制權在過去36個月沒有變動，但自今年1月後，公司將混凝土的主營業務出售予前控股股東後，已轉為新業務，且全部均在27個月內進行。出售事項為一系列交易及安排的一部份，以令新業務可借殼上市，以及規避《上市規則》第8章新上市要求的方式。另外，該所認為新業務不符合第8.05條的新上市要求。

聯交所認為，由於出售事項已完成，該公司不再適合上市。因此，將根據第6.01(4)條暫停其股份交易。惟據市場人士指出，如公司將提出上訴或進行上訴的過程，都不會即時將公司停牌。

創建董事會則解釋，公司誤解一項新通過的複雜修訂上市規則導致上述情況。董事會表示出售表現不佳業務的決定是出於商業考慮，而在出售事項公佈前，公司未獲警告出售事項將被視為違反上市規則，故認為有關上市規則不應適用。 因此，公司決定於本月16日或之前對聯駢交所的決定進行覆核。

港交所2019年推出打擊借殼上市等規則，包括買殼後注入資產期限由2年增至3年，以及收緊反收購行動，以防避過新上市規定等。

據2020年港交所監管通訊指出，去年裁定了18宗交易屬反收購活動或極端交易，當中只有一項交易被評有意圖規避新上市規定。該所又指，被裁定為反收購行動的數目較2019年顯著上升，將繼續密切監察，並以更進取的方針處理「殼股」活動。

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