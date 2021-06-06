泛海集團（129）上月21日發出多賺逾70%的盈喜，當日股價1.26元。現價1.31元，冷敲之。

1) 泛海市值17.4億元，歷史37年，經營地產，並擁有在港經營5間酒店的泛海酒店（292，市值5.1億元），其上控權股東是滙漢（214，市值11.8億元）。買賣此系股份，泛海是主角。

股價較NAV折讓92%

2) 泛海指盈利大增主要來自投資收入，集團大量借入資金，購入債券，賺取息差。19／20年（3月結）純利7.28億元，由盈喜推算，20／21年可賺12.4億元。去年上半年盈利按年只微增3%，下半年則估計按年爆升5.3倍。泛海本月底宣佈末績後，PE將降至1.4倍。

3) 泛海去年9月底每股NAV 15.6元，今年3月底估計16元，PB僅0.08倍，亦即股價較NAV折讓92%！或NAV=股價的12倍！

4) 去年9月底，泛海持有財務投資及現金共174億元，而短期及長期借貸共176億元。若然不借錢買債券，根本是無借貸公司。

5) 泛海去年年報第30頁「股息政策」指出：「董事會認為適當時，會派中期及末期息，及不時宣派特息⋯⋯但亦不保證將在某特定時間派發。」

泛海最為小股東所唸唸有詞的，是派息孤寒。公司過去11年共賺多達151億元（相等於公司市值近9倍，平心而論以如此規模，如此紀錄實屬驕人，不易找第二家），但只派息3.9億元，每賺100元派息不足3元。泛海「衰孤寒」，但換一角度看，既已孤寒至此，已無更孤寒餘地，若稍為鬆手，形象即有360度好轉，估值大大彈升。由盈利撥出一成用作派息，股息率已達7厘。

★泛海現價1.31元，博PB由0.08倍升上0.16倍，股價可翻一倍升至2.62元；PB升上0.24倍，股價翻兩倍升至3.93元。現時，地產股仔平均PB 0.33倍，大型者0.55倍。

同場加映：上周二於0.172元推介英皇鐘錶珠寶（887），冷敲之，上周五收報0.20元，計入除息，四日內累計大升17.2%。英皇今年盈利預測2.28億元，以最新市值13.6億元計，PE仍不過6倍，在同業中最低。預測PB仍僅0.27倍，非常吸引，只及龍頭周大福（1929）5.2倍的5%。

楊受成持英皇63.29%，基金Brandes持5%，去年首次曝光。兩大股東共佔68.29%，其餘街貨值4.31億元。英皇目標價重溫：0.34元，未來水位70%。

何車