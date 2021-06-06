2020年2月，會德豐宣佈私有化，當時聲稱以52%的溢價、即總值71.9元進行私有化，但是，這71.9元實際上現金只有12元，剩下的59.9元則是以1股九倉集團（004）加1股九倉置業（1997）分派。當時有些小股民不滿，認為直截了當地收71.9元不是更好嗎？之後，疫情爆發，九倉置業與九倉集團的股價下跌，收取實物分配的小股民更不是味道。

不過，今日1股九倉集團加1股九倉置業再加12元現金，達到83.6元，又遠比71.9元高。如果當初吳光正不是以實物分派而是用現金71.9元，收到現金的人甚麼也沒有做，至今持有的依然只有71.9元。九倉集團與九倉置業捱過一年多的疫情打擊，股價都更上一層樓，這也許是許多在當時希望收71.9元現金的人，或者在收到實物分派後馬上賣掉套現的人所想不到的。甚至，可能連吳光正自己也想不到，當初如果全部以現金私有化，今日自己會更富有。

談起私有化，不久之前，我在新世界百貨（825）股價1.1元的時候推薦這隻股，認為這是有私有化潛質的股，理由是新世界百貨曾經私有化不成功，有再次私有化的可能性。

不過，近日新百貨股價突然急升，至上周末已達到1.65元，比我推薦時高50%，股價急升當然不是炒作私有化概念，很可能是另有一些發展大計。過去，新世界發展（017）曾經成功私有化新世界中國，如果現在再將新百貨私有化，也許會失去一家在中國內地經商的上市平台。目前，新百貨市值不足30億元，相對的小，是一個良好的注資擴充營業的對象。而於5月13日新百貨也換了主席，鄭家純退休，年輕一代鄭志剛接任，正是讓他大展拳腳的安排。

曾淵滄

財經評論員