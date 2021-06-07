晚上10時45分

MicroStrategy（MSTR）表示將通過發行債券籌集4億美元資金，以購買更多比特幣。MicroStrategy在5月中旬披露其持有大約9.2萬個比特幣，平均購買價格約每枚24,450美元，總成本約22.5億美元。

中國電動車新勢力開市後抽升，蔚來（NIO）升3.15%；小鵬（XPEV）升3.56%；理想（LI）升5.99%。

晚上9時40分

美國三大指數個別發展，納指跌0.06%或8點，至13,806點，道指升0.15%，至34,808點；標普500指數升0.01%，至4,230點。

WSB股續升，AMC娛樂（AMC）升13.19%；GameStop（GME）升3.97%；BlackBerry（BB）升5.56%。

晚上8時

Tesla（TSLA）創辦人兼行政總裁Elon Musk表示，將取消推出Model S Plaid+，因為Model S Plaid已經非常好，公司近幾個月以來都在為在為Model S Plaid+收取按金，並稱其續航里程超過837公里，而Plaid車型的續航距離約為628公里。盤前跌0.41%。

Amazon（AMZN）創辦人兼行政總裁Jeff Bezos表示，他與胞弟Mark Bezos會成為其創辦的太空旅行公司Blue Origin的New Shepard首次飛行的乘客。首次飛行會在7月20日舉行，而Jeff Bezos將在7月5日退任行政總裁，離首次飛行僅15日。盤前升0.056%。

美國三大指數期貨個別發展，納指期貨跌0.18%或24點，至13,742點，道指期貨升0.12%，至34,785點；標普500指數期貨跌0.04%，至4,226點。

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