【本報訊】工商舖市近期重拾升軌，不少投資者亦密密入貨，其中盛滙商舖基金最新以5,000萬元，購入深水埗四個相連舖位，隨即開價1.2億元放售。

隨即叫價1.2億放售

盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金新近買入深水埗大埔道76至84號華僑大廈地下1、2、3及4號舖，合共面積達4,000方呎，成交價為5,000萬元，較原業主最初開價6,500萬元，減價1,500萬元或約23%；呎價約1.25萬元。據了解，上述舖位現時月租共約14.4萬元，租金回報約3.5厘。原業主早於1970年3月以39.5萬元買入上述物業，持貨51年，賬面獲利4,960.5萬元或約126倍。

李根興表示，其基金打算稍後將上述4個大舖分間成10個舖位，每個舖位料以1,000萬至1,200萬元放售，預計可套現1億至1.2億元；而目前整個物業則開價1.2億元叫售，即較買入價高出7,000萬元或1.4倍。

事實上，盛滙商舖基金近月趁旺市屢次短炒舖位獲利，包括上月底以2,750萬元沽出西營盤第三街56至72號地下C舖，面積約800方呎，當時持貨五個月即賺900萬元或約48.6%；另較早前亦售出荃灣沙咀道130號地舖，面積約1,000方呎，成交價為2,800萬元，同樣持貨五個月即獲利800萬元或約四成。