證監會副行政總裁梁鳳儀今早出席公開場合時致辭，疫情下網上交易盛行，令詐騙活動數量急升。去年，證監會接獲有關騙局和欺詐的投訴個案數目是一年前的兩倍，當中透過社交媒體平台進行的詐騙活動甚猖獗。該會亦發現，愈來愈多此類騙局均涉及於過去2年內新上市的公司。

梁鳳儀出席香港投資基金公會年會時重提對沖基金Archegos爆倉事件，她認為此事時刻提醒大家，若基金押下的賭注過大及過度集中，或會在一夜之間由贏變輸，繼而觸發大規模的拋售，令主要經紀商蒙受損失。

為減低本港發生此類事件的風險，該會正加緊注視場外交易市場（OTC Markets），以識別任何集中持倉的行為，並加強監察主要經紀商在香港的風險管理能力。她指，該會一直關注基金經理的流動性風險管理，並且將完成有關的主題檢視。

梁表示，氣候變化的威脅同樣迫切。目前可持續發展的匯報準則各有不同，資料披露可能變得不一致，或助長漂綠行為（greenwashing）。目前國際證監會組織（IOSCO）正建立一套全球可持續發展匯報機制，藉以解決有關問題。

就跨境理財通，梁指出籌備工作現已踏入最後階段，香港可以借此機會拓展成為基金平台。雖然理財通可帶來龐大機遇，但香港銀行向大灣區居民進行跨境分銷時，將面對重大挑戰。本港銀行很程度上依靠「面對面」的方式來推銷產品。但在理財通計劃 下，銷售依賴網上平台及手機應用程式進行，不涉招攬行為。

另外，內地散戶投資者對科技十分熟悉，他們慣常使用的服務都是極具靈活性和符合成本效益，而且能夠提供最新的基金資訊。 故此，香港銀行所提供的服務便可能需要提升至匹配的水平，才能吸引他們投資在港發售的認可基金及產品。

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