多國接連爆發新一波疫情，惟全球目前疫苗接種率僅5.5%，要走出疫情陰霾相信仍有一段距離。同時，各大藥廠疫苗競賽正在關鍵時刻，料每年為主要藥廠帶來逾百億元計收入，全球競爭者亦積極加入戰場，瓜分最少千億元疫苗大茶飯。有專家認為，中國疫苗擁有產能及世衛認可的優勢，在國際間有一定競爭力；惟礙於社會責任，各藥廠日後或調低疫苗定價，對邊際利潤產生壓力。

由收入層面看，美國輝瑞（美：PFE）及德國BioNTech（美：BNTX）各出資一半合作研發的新冠肺炎疫苗（疫苗，BNT162b2）暫時領跑市場，不論在交付數量、銷售收入均拋離對手。作為首隻獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急批准上市的疫苗，首季貢獻輝瑞收入近34.62億美元（268.7億港元），佔其總收入的24%。輝瑞季報顯示，截至5月3日止，輝瑞/BioNTech暫供應4.3億劑疫苗；據4月中所簽署的供貨協議，雙方年內須共交付16億劑，料全年疫苗收入可達260億美元（2,018億港元），利潤由兩間藥廠攤分。

據BioNTech季報顯示，疫苗為其主要收入來源，貢獻20.16億歐羅（193.9億港元），當中18億歐羅來自與輝瑞攤分的收入。受惠疫苗收入帶動，令其自上市以來首次錄得盈利，首季淨賺11.3億歐羅。公司預料，在2021年底，每年生產力可提升至30億劑，明年更有望超越這個數字。

美國藥廠莫德納（美：MRNA）疫苗（mRNA-1273）為第二款獲FDA批准的疫苗，由於疫苗銷售高達17.33億美元（134.5億港元），令其首季轉盈12.2億美元。莫德納首季疫苗銷售為1.02億劑，目標年內提高至8億至10億劑，目標全年疫苗收入可達192億美元。

科興首季疫苗收入或達百億元

另一邊廂，國產科興（美：SVA）疫苗（CoronaVac）競爭力亦不容忽視。雖然在美上市的母公司科興控股（美：SVA）於2019年初停牌後未再披露業績，但通過中生製藥（1177）業績便可窺探一二。中生製藥首季純利按年升1.2倍至19.13億人幣，主因是應佔聯營公司盈利大增560倍至14.76億人幣。按其去年底入股科興子公司、專生產疫苗的科興中維15.03%股權推算，科興疫苗收入近98.2億人幣。科興首席執行官尹衛東出席論壇透露，截至4月20日，科興已供應2.6億劑疫苗，日均生產量超過600萬劑。

雖然內地藥廠在財報中未有特別列出疫苗收入及出貨數據，但麥格里最新報告預測，今年科興總疫苗收入可高達930億元人幣，國藥則錄520億元人幣。報告續料，康希諾（6185）及復必泰勢分薄科興在內地市佔率，2023年甚至超越科興及國藥。

復必泰最早7月獲內地批准上市

輝瑞/BioNTech的疫苗銷量雖遙遙領先，但按國家覆蓋率則遜於英國阿斯利康/牛津疫苗（AZD1222）。英國數據平台Our World in Data統計，截至5月28日止，累計有172個國家及地區可接種阿斯利康/牛津疫苗。值得一提的是，阿斯利康（美：AZN）是唯一一間承諾在疫情期間維持非牟利銷售的藥廠，在首季供應的6,800萬劑中，有8成是供應予發展中國家；以2.75億元疫苗收入計，每劑平均收入僅4.04美元，是眾多藥廠中最低的一間。

輝瑞/BioNTech則位居第二，有103個國家及地區採購；雖然復星醫藥（2196）取得其中國地區代理權並改名為「復必泰」，但內地仍未批准上市，只有港澳地區可選擇接種。最近復星醫藥與BioNTech組合資公司，擬在內地生產復必泰疫苗，目前於當地進行II期臨床實驗。據條款書，復星應具備年產量10億劑的生產設施；BioNTech行政總裁Ugur Sahin表示，復必泰或於7月獲批上市，有望成首款進入內地的外國疫苗。

中國國藥緊隨其後，暫獲52個國家及地區接種。國藥於5月初獲世衛（WHO）列入緊急使用授權清單，為首款非西方國家研發的疫苗獲得批准；科興則在6月1日同獲WHO列入有關清單。此前，WHO批准緊急使用疫苗包括輝瑞/BioNTech、阿斯利康/牛津、強生及莫德納。

疫苗企業股價倍增

過去一年多，各種疫苗消息成為疫苗企業股價的催化劑。由去年初至今，升幅最為驚人要數莫德納，以周四（3日）收市價計，迄今累升近9倍至195.2美元，市值飇至769.3億美元。BioNTech緊隨其後，股價累升5.4倍至215.3美元，市值達530億美元。未有盈利生科股（B股）康希諾（6185）雖5月中才在內地開打，市佔率不及大廠，但股價仍累漲4.4倍至317.4元，市值突破400億元。至於主要疫苗供應藥廠輝瑞較失色，只有11.5%，但以2,100多億美元市值計，升幅已相當不錯。

分析：國產疫苗有優勢 惟價格受國策影響

不願具名、曾任職國際藥廠的醫藥行業分析師表示，內地藥廠有兩大優勢，令其在新冠疫苗市場站穩陣腳，包括產能增長快速及獲WHO認可。他綜合內地藥廠產能，年產量已達60億劑，預料日後比國際藥廠的增速更快。雖然市場初期均質疑內地疫苗的成效，但隨著WHO認可國藥及科興疫苗，人們對國產疫苗的接受程度會提高，因此內地疫苗在國際上有一定競爭力，惟市場份額仍有待觀察。

目前全球接種率僅5.5%，疫苗盈利空間可觀，惟該分析師認為藥廠有一定社會責任，後期或以較親民價售予大眾，「中央都未必想內地藥廠牟取暴利，而西方藥廠有較大話語權，盈利相對可觀。」他續指，無論是中方或西方藥廠，未來數年銷量一定會上升，但邊際利潤或會因定價下降而受壓。

值得注意的是，世界貿易組織、中國及美國政府支持臨時豁免新冠疫苗專利，輝瑞、莫德納等隨即反對，指豁免專利或令假疫苗充斥市場，而且其投放巨大資源於開發疫苗亦付諸流水。但該分析師認為影響不大，由掌握技術、購買設備、臨床實驗、設立大型生產場所等，整個過程都需要一定時間，加上小國自行生產疫苗的經濟誘因不大，料對疫苗市場未有實際影響。

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