【本報訊】新一批白居二繼續搶盤，帶動未補地價二手市場再度扯高。其中天水圍天頌苑兩房戶，被白居二客隔日搶貴25萬元成交。

祥益謝利官表示，白居二批出購買證近兩星期，天水圍居屋平均每日3至4宗成交，平盤進一步消化，買家遲一日畀多25萬搶盤。他稱，天頌苑O座高層4室，實用531方呎，兩房間隔，最新零議價下以405萬元沽出，呎價7,627元，買家為白居二人士。屋苑對上一宗成交為M座高層13室，實用535方呎，早一日成交價只為380萬元。

祥益地產胡志偉表示，屯門公屋低水，6月份日日有成交，良景邨良傑樓中層13室，實用443方呎，獲白居二客以230萬元購入，呎價5,192元。原業主2001年以12.91萬元購入，持貨20年升值近17倍。

綠悠雅苑8年大賺九成

利嘉閣地產彭錦添表示，青衣綠悠雅苑單日錄得3宗未補地價二手成交，全屬兩房戶。其中1座中層G室，實用539方呎，以672萬元售出，呎價12,468元。原業主2013年買入價為357萬元，大賺近九成離場。世紀21魏仕良稱，6月至今將軍澳錄得21宗居二市場成交，白居二佔14宗或66%。

中原地產統計的十大屋苑，過去周末錄得19宗成交，較上周21宗少兩宗，跌近一成。中原陳永傑指，大圍新盤柏傲莊III首輪沽清，發展商即宣佈加推應市，相信會搶去各區二手買家。惟部份向隅客或心急入市，轉向同區二手屋苑覓盤。另中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城周末連錄4宗成交，包括廬山閣中層C室，屬兩房則王，以1,180萬元售出，呎價20,034元。