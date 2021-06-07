香港5月26日出現血月，在古代視為不祥之象，言猶在耳，6月2日下午，在昂船洲對出海面，有一艘載有2,000噸金屬的躉船冒煙起火。

在同一日，在伊朗阿曼灣賈斯克港內，伊朗海軍最大的一艘軍艦也發生火警，這艘名為哈格號的軍艦，是伊海軍的補給艦，是在1977年英國製造，1984年加入伊朗海軍，結果在燃燒20小時後也沉沒了。同時間，在德克蘭附近的一間煉油廠發生火警，也在燃燒。

用今日科學判斷，這三件事件雖然都是火警，但相隔甚遠，風馬牛不相及，像最近那些醫療專家常說：「表面沒有直接關係」。

術數占星有趣的其中一個因素，是這些表面無關係的事件，是可以用星辰的位置來解釋。伊朗與中國和香港相距甚遠，但在中國占星上它們是同一星空附近分野，雖然也有差別，但很多時會有類似的效應。但要指出，並不是伊朗有事，中國或香港一定有問題，因為它們都有天空上位置的差異，星辰跨越位置有變而不同，這也是研究占星的一個大課題。

今次三個火災，是因為在血月後同時火星也移到香港及伊朗之分野。占星上火星與土星多為災星煞星，早前是火星與土星「相害」會合，而導致亞洲南邊包括廣州、台灣、新加坡、越南及馬來西亞一帶疫情爆發。香港有幸是後天醫務工作努力及不在分野內而免於難。

血月紅色是出血、火災、戰火之象，火星也為火，所以今次躉船火燒已是不幸中之大幸。1989年六四事件的同一天，領導伊朗革命的精神領袖霍梅尼，就是同一天逝世的。

著名建築師及術數家蔣匡文

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