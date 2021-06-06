【本報訊】來自台灣的17LIVE，早年曾因個別主播不良內容惹來非議，為了將形象「洗底」，近期睇中旺角行人專用區在「殺街」及疫情後變冷清，租金平過賣廣告，於是投資7位數由線上轉戰地舖，大搞72小時櫥窗真人直播。

17LIVE香港行政總裁周榮春稱，17LIVE在2015年7月在台灣創立，2016年進軍香港，當時在香港未有設立公司，只是將App放在App store予人下載，現已擴展至日本、美國及東南亞等地。現時日本是17LIVE最大市場，總部亦於當地。全球大約有6,000萬名用戶，香港下載量就約為100萬。

洗底改革 推經理人制度

他指出：「17 live主播模式近年有所轉變，以往係『open platform』，即人人都可以註冊17 live做直播，但係由於太自由，加上有變現機制，開始有啲主播做啲『出位』嘅行為，受到大眾非議。」為了洗底改革，17推行經理人制度，現時主播需簽經理人合約，內容品質同訓練有支援，香港的簽約主播現時大約有1,000名。他補充，主播內容大致分音樂、藝術創作、聊天等，亦有現職藝人及名人參與，如林作、李蘊等。17亦會像唱片公司一樣搞audition以尋找合適人選作為主播。

17LIVE是次「落地」的舖位位於旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D號舖，是緊貼旺角百老匯戲院旁邊的靚舖。資料顯示，該舖面積約750方呎，由時富08有限公司在2008年以1.38億元購入，公司董事為近期惹上官非的「劏場大王」尹柏權。

翻查資料，尹柏權購入該舖後，2011年以55萬元租予天梭錶，2015年由手袋店RABEANCO以68萬元承租，租期3年，惟RABEANCO提早半年已撤出。及後舖位至今都沒有長租出去，一直以短租形式出租，月租徘徊30萬元，近年更大部份時間丟吉。有地產代理透露，現時業主叫租約55萬元。17LIVE發言人透露，以6位數字租下該地舖，整個計劃投資額就涉及逾7位數。