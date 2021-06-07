上月中國金融監管機構就理財通徵求意見，最新有傳媒引述消息報道，指中國投資者可在當地銀行見證下開立「南向通」投資戶口，毋須親自來港；惟香港投資者「北上」則仍須親自於當地開戶。

《信報》指，知情人士對金管局指引理解是，中國客戶可透過當地銀行見證開戶，毋須親自來港；但港人欲開立「北向通」戶口，則仍要親身前往當地辦理，未知具體原因；知情人士稱除非中國監管機構最後作出修定或附加額外條件，否則將按上述模式運作。

廣東6間「一行兩局」金融監管機構上月聯合發佈通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》公開徵求意見。文件稱粵港澳大灣區經貿往來密切、人員交流頻繁，居民個人在區內跨境工作生活非常普遍，對跨境理財存在較大需求。一方面，港澳地區個人希望購買內地銀行的理財產品，進一步拓寬到內地投資的渠道；另一方面，內地居民希望購買港澳銀行的投資產品，實現個人資產配置多元化。

「北向通」跨境資金淨流入額上限和「南向通」跨境資金淨流出額上限均不超過理財通業務試點總額度。目前，理財通業務試點總額度暫定為1,500億元人民幣。另外，理財通業務試點對單個投資者實行額度管理，投資額度為100萬元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略