【新增公司回應】內地乳業龍頭伊利旗下的優然牧業（9858）周一（7日）起至周四招股，據本報獲悉，有券商向客戶發出的訊息顯示，負責處理今次新股公開發售申購的股份過戶處卓佳，要求券商須附上申請人姓名及身份證號碼，若發現是內地人及美國人的申請，將拒絕有關申購。

卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹回覆本報時表示，上述要求是代發行公司及保薦人發出，料是想做多一步以防止重複認購。

優然牧業其後回覆本報指出：「歡迎所有投資者認購，並稱投資者認購須根據監管機構規定提交相關材料，具體要求須諮詢相關機構。」據優然牧業全球發售公告列明，香港公開發售股份只向香港公眾人士提呈發售，概不會向香港境外及非香港居民的任何人士提呈發售。

事實上，近年不少熱炒新股中，以內地人為多數的投資者，公然一人「分身」多戶，違規參與熱炒的新股市場，以提升中籤率，惟本身資金不多只能抽一手的投資者，權利則遭到剝削。

而近年聯交所及證監會對這個問題束手無策，即使今年諾輝健康（6606）在招股結束後，券商被港交所要求提到中籤的客戶名單，但內地人依然在網上分享就某些熱炒新股重複認購策略，證明違規行為未停止。

優然牧業的孖展反應較同在招股的時代天使（6699）及科濟藥業（2171）冷淡，綜合4家券商，暫為其借出約11.01億元，相當於公開發售部份超購約1.8倍。

優然牧業擬發售約7.15億股，招股價介乎6.98元至8.66元，一手（1,000股）入場費8,747元，集資最多約62億港元。聯席保薦人為瑞信、華泰。

證監會：非常關注「虛假配售」

另一方面，證監會副行政總裁梁鳳儀今早出席公開場合時重申，證監會非常關注新股配售的「人為安排」。證監會發現包銷商獲得異常高額的佣金，有理由懷疑與「折頭黨」有關。「折頭黨」普遍出現在為了滿足上市要求的小型新股，其為了符合最低市值要求，發行人與包銷商暗中達成協議，為營造「市場」向配售投資者暗中提供「折扣」以買入被托高股價的股份。

她表示，若證監會懷疑中介人涉及上述計劃，將即作出深入調查。如進一步發現嚴重違規行為將毫不猶豫地作出處分。

就此證監會針對簿記建檔、定價、分配及配售活動中訂立操守標準諮詢市場，及建議包銷商須兼任保薦人。經考慮所有諮詢意見後，證監會和聯交所將會共同對《上市規則》作出修訂。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略