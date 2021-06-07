事隔一年，賭王終於在上個月底入土為安，唔少人都覺得這只是一個開始，始終四房人，10幾個仔女，仲有幾個孫，先唔計孫輩，淨係四房人已經夠複雜，即使係共產制度，大家平均分配，子孫都未必會覺得公平，更何況人總會有偏好。賭王嘅仔女，起碼個個well known；反而波叔嘅情況，就可能唔到佢出嚟爭嘅時候，都未必知佢係定唔係，情況就可能更複雜。

過往爭產個案真係唔少，而且單單轟動，有啲在富爸爸死後即刻開始爭，有啲就死咗十幾廿年後先至再爭，這些擁有全球90%資產，全球只有1%嘅富老豆，有人認為佢哋嘅仔女，一世人流流長，只需要努力一次，就是爭產。筆者又覺得與其說努力，倒不如說是發洩，可能大家都唔妥大家幾十年，搵個機會將對方啲嘢公諸於世，等大家同佢評評理，因為有時佢哋就係夾住傳媒響中間，你一句我一句，真係你唔煩、我都厭，爭產根本就唔係佢哋嘅重點。

從另一個角度睇，當老豆白手興家到成為全球只有1%的超富貴人口，作為子孫要超越老豆又真係好困難，如果代代都要超越老豆，到第五．六、七、八代之後嘅目標就會變成要征服宇宙才合理；反而爭產只需要在已擁有的財產上爭，不但容易多更會創造經濟效益，最少有一部份財產會流入其他人手中，起碼在不停打官司之下，律師費一定可觀，都算得上係重新配置嘅一種。

散子

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