中原地產今天下午三時正舉行全新樓市指數發佈會，宣布中原城市領先指數CCL新增五個成份屋苑，共133個，包括灣仔囍匯、黃大仙現崇山、屯門瓏門，大埔嵐山及元朗尚悅。此外，亦重點新增中原城市租金指數CRI，CRI將會於每月10日公佈，反映上月主要二手私人住宅屋苑租金。

中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，CCI和CRI的分別在於前者反映樓價，後者反映租金。然而兩者的計算方式相同，均為個月成份屋苑總市值，除以上月成份屋苑的總市值，乘以上月的對應指數。由於早期數據並不齊全，CRI的最早數據為1997年1月。根據最新中原資料顯示，2021年4月的中原城市租金指數CRI為112.28。

中原亦以其CCI作為計算基礎，新增中原城市租金回報率。每月10日公佈CRI時，等反映三個月前租金回報率；同樣，每月18日公佈CCI時，亦能反映兩個月前租金回報率。在2021年3月，中原城市租金回報率為2.37%。

中原集團行政總裁施俊嶸稱，是次中原將公布的數據拓展至租金板塊，是因為其相信提供更多資訊予市民，能令市場透明度增加。履行行業責任之餘，長遠亦讓行業發展有所得益。他補充，這些指數高度吻合，反映其具有代表性，該租金指數亦會每月公佈一次，比差餉物業估價署提供的數據快約一個月，在瞬息萬變的房地產市場，一個月足以影響到客戶的入市決定。

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