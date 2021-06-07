商界、地產界等各界紛紛呼應政府「谷針」計劃，其中長沙灣「大地主」羅氏集團最新透露，集團目前正與當區區議員，及旗下商場租戶商討有關計劃，料可於短期內公佈詳情。

羅氏集團副主席兼行政總裁羅正杰指，集團正與多個持份者商討推出不同優惠鼓勵市民接種疫苗，惟目前仍處於初步階段，集團將於稍後公佈詳情。

羅正杰續指，集團來年將主力發展於2019年中購入的長沙灣荔枝角道822號工廈重建項目，並計劃興建行人天橋連接集團同區D2 Place商場及港鐵站等；另集團將繼續物色區內以及其他區份物業作收購發展。

D2 Place最新聯同法國駐港總領事館旗下「法國五月」，舉辦為期20日的藝術展覽「Colour The World」，當中展出由兩位藝術家創作、10米長巨型油畫「Smell of Stars」、多個相關中型雕塑及針織畫作。

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