「喂你睇咗email未啊。」Frankie剛點完菜，就急不及待，想盡快入正題。「公司話要我哋打疫苗喎。」

「係啊，好似話打咗會有三日假。如果唔打就要每兩個星期檢測一次。」行動力一向高的Jason，連收風都好快。「頂佢宜家先講，我已經打咗一支，唔知有冇得補番日假。」

不同公司的Keith，抱着食花生的心情問：「每兩個星期檢測，會唔會了爛個鼻㗎？，Frankie睇怕你冇得避，都要打啦。」「係啊，同埋聽聞檢測係要自費㗎。」Jason再補充一句，語氣有點像平時嚇阿婆買保險的sales。

「咁Keith你呢？你公司點？」面對着兩人的逼迫，Frankie明顯有點應付不來，只好快手一推，將個波傳俾Keith先。

「哦，我哋得兩日假，但打完有得抽獎。」Keith懶神秘地停頓，但過了幾秒依然冇人追問，唯有自己繼續講：「獎品係同CEO食餐飯。」

「X！」氣氛一時之間緩和了不少。出來聚會，就是想談談八卦，一齊恥笑下。打不打針，佬編真的不太care。正想在心底暗讚Keith的時候，他卻突然又將話題拉回來。「不過我諗我都好快會打啦，聽講宜家唔打，第時會冇晒外國針打㗎。」

聽到這一句，Frankie激動起來：「痴撚線！我就係唔滿意政府咁撚樣靠嚇！」可能知道自己有點over，講完就立即補鑊「我本來都唔抗拒打疫苗嘅，但個政府搞埋咁多嘢去谷針，我就越來越反感。」

「咁不如試下咁諗。」一向多屎橋的Jason，這時突然插話：「打疫苗，其實都可以係對政權的反抗。」佬編好不容易忍住笑意，繼續低頭㩒電話，一邊在想怎樣覆email。

「你諗下，宜家好多所謂防疫嘅措施，根本就係濫用極權，限制我哋嘅自由。如果香港人個個都打晒疫苖，咁政府就冇得再用呢個籍口。」Jason越講越興奮「只要人人打疫苗，就可以撕破政權嘅假面具！」

一時之間，全枱靜晒，大家好像有點hang機。乜個面具唔係一早撕破咗咩？佬編心𥚃有疑問，但不想打擾他人雅興。其實打與不打，都可以有千萬種理由，自己做決定，不需要迫其他人認同吧。

Frankie忍受不了dead air，在枱底踢了佬編一下。唉，只好拿起酒杯，微微一笑：「係囉，都幾有道理，睇嚟都要plan下幾時打了。」

再拿起電話，望着熒幕上HR那個谷針的mass mail「飲！」佬編決定當今晚睇佢唔到。

佬訊

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