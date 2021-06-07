5月底美國再㳄公佈一個巨大升幅的通脹數據，被聯儲局視為最佳「通脹指標的「核心個人消費支出平減物價指數」（Core PCE） 於四月份的上升幅度為0.7% ，此升幅為2001年10月至今最大升幅，如果按年比較的話，此指數升3.1% ，則是29年來最大升幅。

事後美國財長耶倫認為，高通脹形勢將持續至年底。誠然，就最近美國終願意與中國回到談判桌上及中國商品交易所於5月10日忽然增加鋼材、鐵礦石及焦煤的保證金和當日交易手續費來推斷，中、美兩國極可能都感受到通脹威脅。小國如新西蘭亦都放棄所謂低匯價政策，其央行已發出明年第三季可能加息的預警。

如果真如耶倫所料，美國通脹停留相對高位至年底，假設今年5月份至年底的核心PCE同比升幅為2.8% ，而明年回落至2.5% ，則從2019年初至2022年底的核心通脹平均將會是2.03% ，滿足了聯儲局的其中一項退市條件。不過，美國是否能夠於2023年初就加息存視乎勞工市場是否健康。

高通脹、低利率，又苦了一眾老百姓。大家不妨考慮一下以下幾個方法：

第一，必投iBond。理論值約105元的債券以100元發售為何不買？

第二，買點金。2004年6月至2006年6月及2015年12月至2018年中，美國核心通脹分別上升2.5%及2.1% ，黃金價格分別上升54%及18%。原因很簡單，環球通脹令紙幣購買力下降，黃金發揮保值的貨幣屬性，加上通脹令採金成本上升，所以縱然美國加息，黃金照升。

第三，美國債台高築，財政部不見得會歡迎聯儲局加息，但他國家如中國、加拿大及英國可能早過美國加息，推高人民幣、加元及英鎊。

第四，通脹高、利率低，樓價升。買房產杠杆高，輕製買點房地產信托如領匯（823）及越秀房托（405）。

第五，美國基建未出，上游大宗商品已漲價。去年若走掉機會，仍可買點江西銅（358）及中國鋁業（2600）。 為避免與政策沖突，暫不取鋼材及煤股。

第六，實體經濟重開，餐飲業反彈，買有議價能力的龍頭，如海底撈（6862）及百勝中國（9987） 。

最後，買點沒有太多對手，加價不會趕客的企業。中國蒙牛（2319） 及 百威亞太（1876） 可取。

為何不選美股？ 因為有點貴。去年九月，標普500預期市盈率為27倍，但因為企業盈利增長理想，現回跌至23倍，但因為「收水」預期將導致美國長期利率上升，標普500的預期市盈率將繼續下跌至21.5倍，以195美元的每股盈利計算，年底標普500合理值為4193點（195x21.5） ，與現價一樣。在疫症逐漸受控下，出現「黑天鵝」的機會甚低。美股縱使到價，中、港股市卻未到，仍有價值。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理

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