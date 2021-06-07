受白居二群起入市帶動，全城居屋變搶手貨。有天水圍地產代理表示，6月份短短首7天，區內錄得近30宗居屋二手買賣，與上月同期僅一宗比較，升幅29倍。天祐苑2房造價首次升破「5球」，呎價逾1.2萬元破盡屋苑紀錄。

區內代理表示，由於私樓售價急升，加上消化不少盤源，天水圍三大皇牌二手屋苑嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒，本月至今只錄得6宗買賣，較上同期11宗少近一半，交投明顯現疲態﹔相反居屋非常搶手，本月同期，天水圍已錄得近30宗居屋成交，平均每天4宗，只是7天時間已追貼該區上月全月32宗居屋買賣紀錄，較同區私樓多4倍。翻查代理提供的天水圍5月份二手買賣數據，上月同期僅天盛苑一宗居屋成交，意味新一期白居二出爐後，同區居屋交投急增29倍，旺過藍籌屋苑。

天祐苑細戶升破500萬

天水圍本月成交量最多的居屋為天盛苑及天富苑，各錄得7宗，其次是天頌苑的6宗。消息指，天水圍再有居屋破頂，為天祐苑C座高層14室，實用面積433方呎，連地價以525萬元賣出，為屋苑細戶樓價首次升破「5球」，呎價12,125元，創屋苑呎價新高。

中原地產文家輝表示，置業需求強勁，本月居屋第二市場受新一期「白居二」計畫刺激，成交暢旺，天水圍至今已錄30宗，平均呎價7,266元。分行剛促成天頌苑F座高層3室，實用面積506方呎，兩房間隔，外望內街景，以402萬元沽出，呎價7,944元。文家輝指，買家為外區上車客，睇樓近兩星期，適逢業主肯價16萬，買家認為價錢合理，另屋外仍有數組客人排隊睇樓，故睇樓後即時落定，以402萬購入單位。

原業主於2001年8月以約69.27萬元一手買入單位，現沽貨賬面獲利332.73萬元，期內升值約4.8倍。

樓齡約4年的荃灣新居屋尚翠苑，禁售期鬆綁後陸續出現二手成交。美聯梁仲維稱，屋苑過去10天成交約15宗，最新C座高層9室，實用面積439方呎，4月中放盤，居二市場叫價588萬元，業主態度強硬，最後零議價賣出，呎價13,394元。

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