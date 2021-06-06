香港習慣以「古蹟」來形容一些值得研究和保留的舊建築。我認為這個名詞直接導致了今天很多對於建築遺產認知上的謬誤，更加直接在保育運動上，產生不少困難。經常會聽到一種講法，就是認為某一座建築的外形不夠古老，不夠古典，所以認定它是沒有價值的建築，並不值得保育，不要「阻住發展」。

再者，保育就建築並不代表要將發展擱置。香港近年有不少的例子，是當舊建築物得到保育，並且融入新的商業發展之後，反而因為舊建築的文化價值，而得到增值。在「打卡」文化熱烈的今日，這些地方反而因為舊建築的加持，而引來不絕的「打卡」人潮。

這一個邏輯套用在市區的舊式建築之中最合適不過。例如最近保育界都十分關注的彌敦道190號舊樓。事緣有區議員指出，屋宇處已經批准這個建築的拆卸圖則，意味着業主有意重建這座戰前建築。根據古蹟辦的評級資料，這座建築建於1937年以前。它的外牆有不少精美細緻的裝飾元素，是一座甚具觀賞價值的舊建築。

要將這一類型的舊建築保育，並發展成更具商業價值的項目，其中一個成功與否的關鍵，可能在於政府當局是否可以因應舊建築的特殊情況，而在土地用途、高度限制、和建築物條例上，作出一些更加靈活的處理，例如在不影響外觀的前提下，容許建築物在天台加建一兩層，以及放寬土地用途上的限制等。這些措施為歷史建築的商業價值增值，增加業主保育的誘因，或者可以為現在舊建築保育的膠着情況，提供一個出路。

黎雋維