●吉利（175）上月總銷量為96,167部，按年減少約12%及按月減少約4%，其中6,284部為新能源和電氣化汽車。集團於中國市場之總銷量為85,783部，按年減少約19%。今年首五個月之總銷量為53萬部，按年增長約26%，達至集團全年銷量目標153萬部之35%。

●4月證監會與警方高調到恒益控股（1894）位於油塘的辦公室，帶走大批文件，同時將涉案男子押返警方私家車帶走，懷疑與「微信女」唱高散貨集團騙局有關。

恒益控股發公告指，董事會已成立由三名獨立非執行董事組成的特別調查委員會，調查涉事董事被指控的不當行為、檢討集團內部監控制度及向董事會提出有關該調查的調查結果的必要建議。

特別調查委員會已委聘羅申美企業顧問作為獨立法證會計師，以對涉事董事的涉嫌及被指控不當行為進行獨立法證會計審查，獨立法證會計審查預期可於兩至三個月內完成。

●比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量為3.28萬部，按年增1.89倍；其中乘用車銷量為3.16萬部，按年增1.98倍。總銷量為4.62萬部，按年增45%。今年至5月累計新能源汽車銷量11.3萬部，按年增1.43倍；總銷量為19.56萬部，按年增56.6%。

●權益披露顯示，龍皇集團（8493）行政總裁黃永幟「幟哥」於6月1日、3日及4日減持公司股份，合共出售3,956萬股，持股比例由40.2%減至12.72%，現時擁1,832萬股，以每日平均價計數，約套現8,596萬元。早前公司公佈十合一，並以臨時代號（8556）交易，以今日收市價2.18元計，黃永幟現持股市值僅餘3,993萬元。

●上周有報道指，亞洲電視（707）聯席主席鄧俊杰再捲債務糾紛，日前在大埔亞視廠房門外，疑不滿一名男子張貼追債橫額，涉嫌出手撕毀橫額及向對方施襲，遇襲男子報警求助。公司指，警方仍就事件進行調查，並未對鄧先生正式落案起訴。

●中國鋁業（2600）表示，敖宏因達到國家法定退休年齡，辭任非執董。公司通過委任劉建平、歐小武為執董，張吉龍為非執董。

●濰柴動力（2338）公佈，鄺焜堂辭任財務總監，公司已委任曲洪坤接任，即日起生效。

●中盈集團（766）公佈，旗下的港澳科技，與螞蟻集團有份的互聯網投資基金倍速資本及深圳螣蛇，訂立戰略合作意向協議書。三方會在越南展開金融科技及第三方支付業務，港澳科技負責協調三方及業務合作夥伴之關係，倍速資本會提供資本及技術，深圳螣蛇則負責提供技術支持。

銀行

●星展集團宣佈，其合資證券公司星展證券（中國）獲中證監頒發《經營證券期貨業務許可證》，可正式對外開展業務。星展證券可開展的證券業務包括證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證券承銷和保薦，為境內外客戶提供中國在岸資本市場的產品與服務。星展銀行是第一大控股股東，出資佔比為51%。

●恒生（011）推出「Virtual+」商業戶口，企業可全天候透過網上申請開戶，在網上遞交所需文件﹑完成實時電子身份驗證及電子簽署後，最快3個工作天可開立戶口，支援範圍擴闊至最多5名股東的公司，客戶反應理想，首星期的遙距開戶申請數目增加約三成。新客戶可豁免首兩年服務月費，可享支薪服務費用豁免、開戶行政費半免及經「轉數快」收付款手續費優惠等。

其他

●國際快遞平台Spaceship表示，其國際移民搬運服務今年至今累計收到過萬宗查詢，預計今年移民高峰期集中在5至8月暑假期間，運送的時間平均只需7日，較現時傳統海運快超過12倍。該公司另外夥拍虛擬保險公司OneDegree推出國際物流保障服務，每件包裹最高賠償額為3,000元，每張訂單最高賠償額為50,000元。

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