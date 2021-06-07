特約報道│英國政府開放BNO簽證，不少港人移居英國在當地置業落地生根。眾多港人選擇移居的熱門城市中，位於英格蘭西南部的Bristol布里斯托，氣候、景色怡人，加上生活節奏休閒舒適，是英國最適合移居的城市之一。而且無論在教育、金融商業、零售及文化上都舉足輕重，具有投資潛力。近期有布里斯托新盤，無論自住或投資都合適。

布里斯托是英格蘭西南部的交通樞紐，交通網絡完善，M4、M5、M32等公路連接英國各城市，另外距離倫敦亦只需約1.5小時火車車程。布里斯托主要發展產業包括創意產業、高科技、航太和金融貿易和專業服務等，多所企業如Airbus、NHS、Rolls Royce及Lloyds等亦在市內，不乏工作機會，因此不論自住、租務需求同樣強勁。

布里斯托是英國智能低碳城市的典範，更與倫敦並列為英國智能城市的指標，在英國主要城市中，布里斯托的專利註冊案數為最高，可見其科創實力。StartupBlink的研究表示，Bristol是全英國第二最適合初創公司發展的城市，僅次於倫敦，吸引不少創業家到Bristol落戶，令住屋需求不斷上升。在整個生態圈支持下，造就極佳的條件在Bristol創業。

項目鄰近布里斯托市中心，僅6分鐘車程可達市中心購物區，Bristol Shopping Quarter、Cabot Circus等購物中心均在區內，生活所需一應俱全。另步行12分鐘可至Montpelier火車站，8分鐘車程可到達知名大學University of Bristol。樓盤所處位置不乏師資優良的名校中小學，如Colston’s Girls’ School、Whitehall Primary School，均獲Ofsted評為「傑出」（Outstanding）家長可以放心讓子女就讀成長。

樓盤Brooks Dye Works為永久業權屋苑式聯排別墅，提供2至4房聯排別墅，戶戶均連花園及車位，售價僅£43萬起，而3房室內面積更過千呎，空間寬敞。近年不少投資者將目光由倫敦西移至布里斯托，看好其樓市升值潛力。根據市場數據顯示，布里斯托平均樓價在過去20年上升了約320%。在2019年布里斯托樓價按年上升2.3%，遠高於全英國的0.8%，令當地成為非常值得投資的城市。本週末展會更有英國回流物業專家開講，剖析Bristol移居生活及樓市未來走勢，把握機會報名了解更多。

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展銷會詳情

展會日期：6月12至13日（星期六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：九龍佐敦彌敦道204-206號 遠東發展大廈地舖 (佐敦港鐵站D出口旁)

剖析Bristol移居生活及樓市未來走勢講座

日期：6月12至13日（星期六、日）

時間：下午1時及4時 (每日兩場)

查詢：2376 1088

登記參加英國Bristol展銷會及講座：https://bit.ly/3wZCuqQ

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