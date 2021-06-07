香港習慣以「古蹟」這個名詞來形容一些值得研究和保留的舊建築。我認為這個名詞直接導致了今天很多對於建築遺產認知上的謬誤，更加直接在保育運動上，產生不少困難。

「古蹟」的問題在於它的「古」字。這個名詞給業主和社會大眾一個感覺，以為有歷史價值和值得保育的建築，都一定是古老的形象。經常會聽到一種講法，就是認為某一座建築的外型不夠古老，不夠古典，所以認定它是沒有價值的建築，並不值得保育，不要「阻住發展」。

再者，保育就建築並不代表要將發展擱置。香港近年有不少的例子，是當舊建築物得到保育，並且融入新的商業發展之後，反而因為舊建築的文化價值，而得到增值。在「打咭」文化熱烈的今日，這些地方反而因為舊建築的加持，而引來不絕的「打咭」人潮。曾經在上海遇過好幾間所謂「網紅店」，就算食物的水準如何差，只要是身處舊建築，自不然引來排隊「打咭」的人潮。換句話說，舊建築的元素反而可以成為商業發展之中，一個甚具價值的部份。

這一個邏輯套用在市區的舊式建築之中最合適不過。例如最近保育界都十分關注的彌敦道190號舊樓。事緣有區議員指出，屋宇處已經批准這個建築的拆卸圖則，意味着業主有意重建這座戰前建築。和很多戰前建築一樣，由於歷史資料的缺失，現階段關於這座建築的資料並不多，我們甚至建築師是誰也不太清楚。按照地點、時代和款式推論，他的建築師有可能是當時財經設計和發展很多九龍的戰前唐樓的義品地產公司，亦有可能是來自法國外方傳道會的外國人建築師。根據古蹟辦的評級資料，這座建築建於1937年以前。她的建築特色和價值，從外觀上都可以容易地辨認得到。它的外牆有不少精美細緻的裝飾元素，充滿裝飾藝術風格的特徵，是一座甚具觀賞價值的舊建築。

當然，要將這一類型的舊建築保育，並且發展成更具商業價值的項目，並不是一樣簡單直接的事情。當中牽涉到不少的建築設計和保育修復等工作。其中一個成功與否的關鍵，可能在於政府當局是否可以因應舊建築的特殊情況，而在土地用途、高度限制、和建築物條例上，作出一些更加靈活的處理。例如若果可以在不影響外觀的前提下，容許建築物在天台加建一兩層，以及放寬土地用途上的限制等。這些措施為歷史建築的商業價值增值，增加業主保育的誘因，或者可以為現在舊建築保育的膠着情況，提供一個出路。

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