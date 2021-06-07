積金局公布，截至3月底，以「永久離開香港」為由提取強積金的申請宗數有7,700宗，按年增加100宗，不過按季則減少800宗。

而成功以此理由提取的強積金金額為19.31億元，按年急增49.11%，但按季錄得輕微減少。

至於疫情下經濟不景，以「抵銷遣散費」為由提取強積金的申請宗數有14,100宗，按年增3100宗，按季更激增6800宗。所涉金額為11.64億元，按年大增46.23%，按季亦增逾倍。

而以「抵銷長期服務金」為由提取強積金的申請宗數為7,300宗，按年增1700宗，按季增2600宗。成功以此理由提取的強積金為10.37億元，按年增40.14%，按季亦增68.34%。

期內所有強積金計劃的總資產約1.17萬億元，按年增加34.74%。扣除相關費用及收費後，截至3月底強積金全年淨投資回報為2506.56億元，年率化內部回報率為28%。

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