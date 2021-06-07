俄羅斯總統普京上周六（5日）表示，俄方願與中國加強歐亞經濟聯盟，共建「一帶一路」對接。新聞有利高鐵股及相關股，中國中車（1766）以大成交逆市升4.4%。相關股中，中鐵建（1186）升1.1%，今年預測PE 2.2倍，PB 0.21倍，估值如同「執笠」，以「執笠」價錢吸納，有望大豐收。

1）中鐵建近期消息，有分拆鐵建重工在滬科創版上市，已獲中證監批准，及已向中證監提交國金鐵建公募REITs申請在上交所上市。

預測PE 2.2倍

2）今年首季，中鐵建營收2,340億元人幣，按年大升61%；純利50.05億元人幣，按年大增69%；新簽合同4,589億元人幣，按年上升35%。預測全年賺269億元人幣，大增20％，預測PE低至2.2倍，較6年平均6.5倍折讓七成。中鐵建今年預測PB僅0.21倍，較6年平均0.52倍折讓六成。

同業中交建（1800）與中鐵（390）估值亦偏低，但仍以中鐵建最為吸引。

3）中鐵建往績股息率5.3厘，今年股息預測增派16%，預測股息率6.1厘，較6年平均高出3.3厘。

4）中鐵2008年上市，IPO價10.7元，至今潛水逾一半，但當年至今，盈利由36.43億元人幣增至預測269億元人幣，增幅6.4倍，EPS增幅亦達4.5倍，股價殘得寃枉。

＊中鐵建現價5.1元，目標價重溫：10元，潛在升幅96%。大摩睇11元，中銀國際睇10.18元。

同場加映：5月21日於1.05元薦買中化肥（297），昨收1.16元，較薦買前升10%。目標價重溫：1.38元，尚有水位19%。

5月18日於1.77元薦買陽光紙業，昨收1.86元，較薦買前升5%，往績PE 2.6倍，今年預測2.3倍，較6年平均6.8倍折讓近七成，亦遠低於玖紙（2689）及理造紙（2314）平均的7.7倍。預測PB0.34倍，亦遠低於兩大龍頭平均的1.05倍。

陽光紙業目標價重溫：2.8元，潛在升幅51%。

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