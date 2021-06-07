《全球樓行》推出全新系列「Sakura Japan呈獻：移家到日本」，由6月7日起，一連三個星期一，晚上9時，帶你聽聽當地的港人故事。

Sakura Japan呈獻：移家到日本 第一集

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第一集是現年44歲的Jack與太太，在2020年疫情期間由香港搬到日本沖繩，並以管理民宿方式申請經營管理簽證。夫婦二人喜歡沖繩的美景，貪其距離香港只是兩個多小時的飛行時間。

然而移居當地興建民宿，他們從買地建屋，以至匯款到沖繩及申請民宿牌均是考驗重重。Jack指，民宿共有四棟，每棟不連地價的純建築成本達3000萬日圓（約212萬港元），由於是外國人身份，很難申請貸款，即是可以申請利率十分高昂。

曾試過匯款到沖繩被拒，又被銀行罰了數千港元。即使可以興建完成，申請民宿牌照及消防牌照時，試驗官面試除了確保有有滅火筒﹑走火燈﹑煙霧頭外，亦會查問經營民宿的細節，例如民宿內的床單在哪裡清洗？如果發現有任何問題的話，需要即時修改，幸好最終均逐一解決疑難。

Jack指，由於沖繩曾有美軍駐守，當地以英語交流不是問題，若打算移居當地的港人，先要做定功課。

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下一集有以工作簽證隻身從香港來到沖繩的George，現年42歲的他曾在東京讀書說得一口流利日文，在當地生活不成問題。曾在香港從事飲食業的他，坦言在香港日夜忙碌只為糊口，沒有生活。在2018年獲得連鎖餐廳批出工簽移居沖繩，並且有公司提供宿舍，令他省卻不少租金。然而在日本餐廳工作了3年，訪問中George亦分享如何在當地搵工跳槽的小貼士。

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Sakura Japan專營一、二手日本房地產，設有駐日團隊，提供買賣、租務管理、移居簽證等服務。

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