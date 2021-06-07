香港航空或再有新一輪止血措施，公司向員工發信指，將會實施重組，包括合併部門及職位，料於未來幾日公佈方案。有報道指，港航計劃再裁減一半人手，人數達逾1,000人，並在短期內集中資源做貨運。

港航在內部信表示，為確保未來充滿挑戰的環境改善經營，公司必須進行內部重組，令團隊更精簡和高效率，表示一些部門及職位或會合併，目前仍有待各部門主管及監管部門通過，一旦有最終方案便會公佈。

員工信指出，儘管該公司已通過各種開源節流措施，包括無薪假計劃和專攻貨運業務，但長遠而言無法持續，「因為我們團隊太大，但營運規模很小。」港航指出，將在未來幾天內公佈重組計劃，呼籲員工保持冷靜，不要故亂猜測。

該公司又指，疫情下業務受到嚴重影響，期間曾兩度嘗試恢復營運，但均告失敗，而目前旅遊需求急跌，隨著邊境通關無限，預計復蘇速度將非常緩慢。

傳A320客機全數停運

《南華早報》引述消息人士指，港航將暫停營運全數12架A320空中巴士，並在短期內營運8架A330，佔目前機隊25%，主要是集中做貨運，同時正考慮再裁員數百人；另有報道指，裁員規模或達到一半人手，即逾1,000人，而來往上海的航班將會減至每周一班。

本報正向港航就上述情況查詢，暫時未獲得回覆。

疫情爆發前，去年港航有3,481名員工，一年半以來進行兩輪裁員，先在2月削減400個職位，於6月至11月領取保就業計劃時，承諾受薪僱員人數為2,940人，其後再於年底裁員250人。

港航至今已推出過4輪無薪假計劃，最新一輪在今年3月至6月期間放2至4日，變相減薪5%至15%，而機師最多減薪60%；同時推出兩輪「機組人員臨時兼職計劃」，空中服務員底薪及固定津貼減少30%，每2個月執勤後休班2個月，令整體投入運作的機組人員減少50%。據網站顯示，目前港航機隊有32架，包括12架A320空中巴士、18架A330和2架A350。

港航欠債重 母企海航尋投資者

在疫情爆發前，整個海航集團已負債累累，波及旗下港航亦面臨多項債務危機，港航永續債券發行人藍色天景（Blue Skyview）披露，港航一筆7.125厘的6.83億美元永續債，去年未有如期贖回，7月起亦無法如期還息，於今年初罰息最多已加至15.76厘，當時累計欠息約9,523萬美元（約7.38億港元）。而在4月，港航位於赤鱲角的香港航空訓練大樓，亦被銀行及建築公司入稟追討欠款。

海航集團今年初遭債權人申請破產重組，法院下令對其321家公司實質合併重組，並指定海航集團清算組擔任管理人。上周五路透引述消息人士指，清算組已收到6.74萬名債權人申報債權，涉及16.63萬宗，申報債權金額達1.2萬億元人民幣，並確認其321家公司實質上已嚴重資不抵債。清算組下一步繼續推進債權審查工作，全面招募戰略投資者。

另一邊廂，港航旗下香港貨運航空今年擴大航線，於5月獲政府批准營運9條新航線，令貨運網絡增至12個航點，包括上海、台北、新加坡、曼谷、胡志明市等。今年3月港航貨運與阿里巴巴（9988）旗下數碼物流公司菜鳥網絡成合作夥伴，為全球電商提供物流服務。去年該公司總貨運量23.8萬噸，按年增長8.1%。

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