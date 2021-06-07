華為遭美國制裁，智能電話無法再取得Android系統更新，華為為了生存開發自己研發的鴻蒙作業系統（Harmony OS 2）。華為官方指，鴻蒙目前累計擁有超過1,000間合作夥伴，而今日中國銀行（3988）、中信銀行（信用卡）（998）、廣發銀行（信用卡）均宣佈將接入鴻蒙，支持國產作業系統。

有批評鴻蒙系統抄襲Android和iOS系統，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華曾指「用過Android都知（鴻蒙）有啲熟口熟面」，又指鴻蒙只是「換咗皮嘅介面就值得開發佈會，比較詫異」。他認為鴻蒙未必有足夠的吸引力令客戶即時跳槽，產品實物應用時是否如發佈會所見般順暢，他亦有所保留。

不過，中國銀行則指，作為華為戰略合作夥伴，將率先在鴻蒙推出「中銀外幣現鈔預約」服務，減省下載App安裝和用戶註冊等步驟，直接辦理預約流程。中信銀行信用卡則指，在國產系統上用戶無需下載App，即可使用中信借記卡申卡及進度查詢服務。廣發銀行信用卡稱，已正式成為華為鴻蒙生態首批成員，用以操作信用卡應用系統。《上海證券報》指，不少金融機構已經展開相關測試工作，例如廣東農信亦在鴻蒙對手機銀行4.0進行流程測試和業務驗證，並預期其「超級終端」系統會為銀行帶來新的服務場景和商業模式。

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