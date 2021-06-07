恒大（3333）過去不斷傳出資金緊張，又傳被內地監管機構調查與盛京銀行（2066）之間的逾千億元交易。恒大今日發聲明稱，強調公司生產經營一切正常。

恒大稱網上有人圍繞打折賣房等問題，對恒大經營狀況、資金鏈等發酵出各種謠言。公司澄清指，近日舉辦的「5•31購房節」推出的階段性特大優惠措施，僅限於單棟去化率95%以上的尾盤，超大戶型、底頂樓層、商鋪等產品。所有常規產品的銷售價格、優惠折扣及付款方式沒做任何調整。

此外，恒大有個別公司存在極少量商票未及時兌付的情況，恒大指集團高度重視並安排兌付。

另外與盛京銀行開展的金融業務，均符合國家的相關法律法規。聲明最後還強調，恒大生產經營一切正常，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。

公司表示，從去年3月起，通過實施「高增長、控規模、降負債」的發展戰略，恒大的有息負債大幅下降了近3000億元（人民幣．下同）；又引述主席許家印指，本月底前恒大的三條紅線至少實現一條變綠，有息負債有望從去年最高的8743億元降到6000億元以下。

聲明最後亦強調，恒大成立25年來，從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。

恒大收市報11.78元，升3.15%。收市後公佈以11.08元至11.84元價格回購2908.4萬股份，價格為3.36億元。

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