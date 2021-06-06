ViuTV重頭節目《調教你MIRROR》今晚首播，本報向廣告界人士查詢，得悉冠名贊助競爭激烈，「MIRROR、ERROR係收視保證，上年個價幾十萬至一百萬，今年要百幾二百萬」，價格已壓倒TVB皇牌節目《愛．回家之開心速遞》。

真人Show《ERROR自肥企画》成為全城熱話，冠名贊助的藍妹啤酒於節目送出一噸啤酒後，在各社交平台連日「洗版」，宣傳效果有目共睹。另一皇牌節目《調教你MIRROR》冠名贊助費亦水漲船高，於廣告界打滾多年、專門負責電視廣告的陳小姐指，「現時廣告商都願意去ViuTV落廣告，行內人自己都鍾意ＭIRROR，冠名贊助個價爭得好緊要，升到百幾二百萬。」

《調教你MIRROR》為20集的節目，從社交媒體的預告片段可見，冠名贊助最終由易辦事EPS奪得。若最終費用為200萬元，即每集費用為10萬元；相比之下，據TVB的公開價目，皇牌節目《愛．回家之開心速遞》每78集的冠名贊助只需260萬，除開每集費用為3.33萬元，相差達兩倍。

ViuTV廣告費一年升80%

廣告費方面，陳小姐直指，「大家都望到現實，以前TVB要爭崩頭，時移世易，TVB有生意都好肯傾，同以前態度好唔同；相反ViuTV升得好快，同一個客落廣告，個價一年之間升咗50%至80%，係幾誇張嘅數字。」有中小企老闆指在ViuTV落廣告要搶，亦已經「冇價講」。

記者以中小企員工身份，向ViuTV廣告部查詢，職員指黃金時段的廣告費，為30秒廣告收2.25萬元，通常會落半個月至一個月。不過陳小姐指，一般落廣告會有折扣，以她所知，ViuTV在電視的廣告費仍未追上TVB，「愛回家衰極都有10幾點收視，就算自肥都係得3點收視，所以TVB收緊2萬幾，ViuTV收緊幾千蚊。」

網上廣告費已超過電視

雖然電視廣告未必及TVB，不過ViuTV的觀眾群主要為新一代，普遍透過網上觀看節目，陳小姐指計算過後，ViuTV的網上廣告費已超過電視廣告費，「如果按我哋廣告行業理論，計可觸及人數，App的收費已經貴過電視。」而ViuTV的廣告部職員指，網上的廣告費按點擊率計算，每一千次收費280元。

ViuTV回覆本報查詢，未有具體回應廣告、冠名贊助的收費，僅指去年廣告增長29%，流動應用程式至今下載已超過450萬次，facebook專頁每周接觸的人數達430萬。而TVB未有改變自2013年的方針，繼續將壹傳媒列為「不受歡迎媒體」，不回應查詢。

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