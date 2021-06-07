美麗華（071）舉行股東會，會後主席兼行政總裁李家誠表示，今年上半年酒店入住率約30%至50%，按年回升逾一成。首席業務及策劃總裁鄭國基透露，正研究一連串優惠配合政府電子消費券，最高提供半價折扣。

李家誠表示，目前酒店房價與疫情前後相約，「都冇特別加價」，預計旗下酒店、餐飲等業務要真正復蘇，需待經濟全面恢復，相信首先要接種疫苗人數增加，才能推動政府放寬營業限制。至於商場的續租租金較過往下跌逾10%，但出租率仍有九成以上。

他指出，疫情期間美麗華自行推出很多電子消費券、餐飲提供外賣等，而該公司會在暑期間繼續刺激本地消費，特別會吸引家庭參與Staycation。

向員工派千元利是谷針

至於推出員工接種疫苗，李家誠稱，除了每針放兩天有薪假外，如公司接種率高過70%，會向員工派發1,000元利是，「如果再高啲水平，會有再高啲獎勵。」

對於旅遊業務，李家誠指，過去一年情況嚴峻，目前不少從業員仍在放無薪假，他相信公海遊或旅遊氣泡等措施，對業界有幫助，「起碼有得做先。」

早前恒地（012）增持美麗華至逾50%股權，李家誠重申，增持是一項長遠公司策略，會慢慢做，暫時沒有進一步計劃。

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