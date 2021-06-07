恒地（012）宣佈在本月至9月期間，舉辦共6次抽獎活動，送出999足金共300両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両，在香港完成接種兩劑疫苗並年滿18歲的香港居民均可參加，共送出獎品總值逾630萬元。

恒地表示，首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券名額100個，每張1,000元；以及超市零售現金券名額100個，每張1,000元。九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両；二奬2名，各可得999足金30両，價值逾50萬元；三獎8名，各可得999足金10両，價值逾港幣17萬元，其他獎品包括商場電子購物禮券和超市零售現金券。

恒地指，參加辦法和細節將於稍後公佈，抽獎活動預計於本月下旬開始接受網上登記，由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎。聯同系內的煤氣（003）同期推出300萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近1000萬元。

是次抽獎活動由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助。身兼恒地及煤氣主席的李家誠表示，集團希望能為香港的抗疫多出一分力，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，讓社會可以早日回復常態。送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。

恒地亦為員工提供共4天有薪「疫苗假期」，同時將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，會為已接種疫苗的員工每人派發1,000元獎金，如接種率達85%會再派2,000元奬金。年報顯示，恒地去年底有8,005名香港全職員工。

煤氣送最高1萬元購物禮券

煤氣（003）表示，其300萬元推廣活動，將會抽獎派發購物禮券，包括50個特別大獎，每人可獲得價值1萬元購物禮券，另有2,500名得獎者可獲1,000元購物禮券。凡於9月中前完成接種至少一劑疫苗便可參與，該公司會在8至9月內，分5次進行抽獎。

有關購物禮券可以在煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心、煤氣Flame餐廳、以及好氣Fun使用。煤氣公司指，希望可以進一步幫助香港社會對抗疫情，加快經濟復蘇步伐。

領展抽獎送逾200萬元酒樓現金券加小型家電

領展（823）宣佈將於今年10月底舉辦獎品總值逾200萬元的抽獎活動。9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。

領展表示，獎品包括共400份價值5,000元的中式酒樓餐飲現金券，以及小型家庭電器，不同地區的居民均有機會在當區領展商場享用或領取獎賞。活動9月初開始接受登記，已完成接種疫苗但不便上網的市民可在全港領展商場的客戶服務櫃台登記抽獎。

領展行政總裁王國龍表示，領展作為扎根香港的企業，一直重視本地民生。公司希望通過抽獎，響應政府提醒市民快打疫苗，令香港盡快走出疫情，市民回復正常生活。

另外，領展稱自三月下旬，已向接種疫苗的香港員工提供2天的疫苗接種有薪假期。

尚‧珒溋接種一劑疫苗獲樓價1%折扣

繼信和集團（082）旗下黃廷方慈善基金及華人置業（127）合作的觀塘凱滙推出「打針送樓」後，再有地產商為了幫政府谷針，推出打針買樓優惠。尚‧珒溋上月加推67伙，最平為2K座38樓K室，實用面積334方呎，一房間隔，定價1,260.04萬元，呎價37,726元。

內房龍湖（960）和合景泰富（1813）旗下啟德新盤尚‧珒溋，昨晚公佈「已接種新冠疫苗人士優惠」，已接種一劑或以上2019 冠狀病毒病疫苗(新冠疫苗)的人士，可專享額外1%折扣優惠。龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，集團一直感謝醫護人員於疫情期間盡心盡力守護香港，故項目自去年1月起一直提供「醫護人員置業折扣」(售價之1%折扣)，為了鼓勵香港市民接種疫苗，現將優惠擴展至已接種新冠疫苗的人士，以感謝市民為個人、親友及社區健康的付出。」

合景泰富集團海外拓展部香港區總經理蘇維文指出，凡買家已完成接種一劑或以上的新冠疫苗，即可享「已接種新冠疫苗人士優惠」，折扣為樓價1%，集團希望透過今次優惠，提升疫苗接種率，以保障社區健康。

英皇送2萬張戲飛

英皇集團宣佈，旗下英皇戲院送出2萬張戲票，適用於全線英皇戲院，於8月31日或之前完成接種兩針疫苗的市民可獲參加，戲票會交予香港總商會以抽獎形式送出。英皇亦表示，正籌備員工外展接種服務，會向員工提供2天疫苗假期，亦為已完成兩針的員工贈3,000元消費禮券，可用於集團的消費業務。

英皇表示，香港疫情有望好轉，希望通過提供獎勵活動，聯同社會各界力量，鼓勵廣大市民接種疫苗，共同努力保障香港市民健康，期望經濟得以加快復蘇。

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