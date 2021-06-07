加密幣較早前雖經大幅震盪，不過無阻加密市場繼續擴大版圖，市場不少人士陸續進軍NFT市場。

恒地（012）大股東李兆基「四叔」姪兒李應樵（Herbert），宣佈籌備全球第一個Coinllectibles Fusion NFT畫廊，將融合數碼和實體世界，展示實體加密藝術。值得一提的是，畫廊將設於新世界（017）旗下香港尖沙咀海旁、Victoria Dockside內的K11辦公大樓，並以私人邀請形式對受邀收藏家及貴賓開放。

與此同時，新聞稿又盛讚K11 MUSEA為「香港最著名的藝術文化購物中心，由新世界發展執行副主席鄭志剛帶領團隊構思，並由多位國際建築師和來自本地、海外逾百位設計師及藝術家參與建造，以體驗式購物藝術館作為經營理念，帶起香港文化潮流的新風尚。」李應樵更指，「這是一個最完美的地方去展示實體加密藝術，用區塊鏈技術將傳統實體藝術品現代化。」畫廊料於6月底開幕。

港人斥千萬建NFT交易平台 不設上架費

李應樵以外，最新有港人團隊投資過千萬元，推出全球首個結合NFT虛擬和實體藝術品交易平台ARTS LIBΞRTY。

公告指，平台可同時兼容虛擬及實物藝術品，買家除可買入虛擬藝術品外，亦能做到實物交易。創辦人黃明臻表示，希望透過NFT技術以進一步保護創作人的數碼版權，同時為創作人帶來更長遠的收入，皆因每次版權易手，創作人仍可以收到一定比例的收入。該公司指，平台將不設上架費，更會以邊際遞減作為平台長遠收費的大原則。

平台首年的交易量目標為3億美元，短時間內希望做到全香港最大的NFT交易平台，進一步將香港創作人推上世界舞台。現時已邀請到多位藝術家及設計師將作品在平台上架，包括本地知名設計師，手錶品牌Anicorn Watches創辦人關祖堯（Joe Kwan）、經典遊戲《小朋友齊打交》創作人王國鴻（Marti Wong）等。現時公司已經在英國有畫廊作合作伙伴，並持續在美國、歐洲及亞洲尋找合作伙伴。

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